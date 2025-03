Gemini: Viele neue kostenlose Funktionen für alle Nutzer – immer mehr Abo-Advanced-Features sind jetzt gratis

Google bietet den KI-ChatBot Gemini und die damit verbundenen Produkte sowohl in der für alle Nutzer verfügbaren Gratisversion als auch in der kostenpflichtigen Advanced-Variante an. Letzte enthält natürlich erweiterte Funktionen, doch in den letzten Wochen hat man viele dieser Vorteile auch zu Gratisnutzern gebracht. Hier findet eine Übersicht über alle neuen Features, für die Advanced-Abonnenten bisher zahlen mussten.



Wer Gemini in vollem Umfang nutzen möchte und sowohl in puncto Leistung als auch Funktionsumfang stets bis zur Grenze gehen will, kommt um ein Gemini Advanced-Abo nicht herum, das wird wohl auch in Zukunft gelten. Denn vor allem die etwas stärkeren Gemini-Funktionen kosten viel Geld – nicht nur für die Nutzer, sondern durch interne Verrechnungen natürlich auch für Google selbst. Wer auch ohne Turbo auskommt und nur die Gratisvariante nutzt, darf sich in diesen Tagen über viele zusätzliche Features freuen.

Eigentlich hätten wir erwartet, dass Google die Gemini-Plattform hauptsächlich für Advanced-Abonnenten weiterentwickelt und den Gratisnutzern immer abgespeckte Varianten bieten wird, aber das verträgt sich wohl nicht mit den großen Plänen der in diesem Jahr zu erreichenden Marktführerschaft. Daher gibt es jetzt die folgenden Funktionen kostenlos für alle Nutzer.

Kostenloses Gedächtnis

Gemini bietet jetzt auch Nutzern der Gratis-Variante die neue Funktion „Saved Info“, die es ermöglicht, das sich Gemini bestimmte Fakten als gegeben abspeichert und diese sowohl auf Anfrage als auch von selbst wieder abrufen kann.

Kostenlose Dateianalyse

Seit gut einem Monat haben alle Nutzer der Standardvariante die Möglichkeit, die unterschiedlichsten Dateitypen zu Gemini hochzuladen und sich mit dem KI-ChatBot über deren Inhalte zu unterhalten. Das gilt sowohl für den ChatBot als auch für Gemini Live, bei dem diese Funktion ebenfalls eingeführt wurde. Zu den von dieser Funktion unterstützten Dateitypen gehören neben den vorher schon verfügbaren Bildern jetzt auch eine ganze Reihe von Dokumentformaten.

Kostenloser Programmier-Assistent

Kürzlich wurde die Programmierschnittstelle von Gemini mit Code Assist deutlich aufgewertet. Nutzer können sich bei dieser aktiv in der Programmierung unterstützen lassen, was sowohl innerhalb des ChatBots als auch mit einer Erweiterung für Visual Studio oder andere IDEs möglich ist. Außerdem kann Gemini auch umfangreiche Projekte analysieren, verstehen und sowohl Hilfestellungen bieten als auch Fehler entdecken, Optimierungen vorschlagen und vieles mehr.

Laut Google ist Gemini Code Assist der mit Abstand leistungsfähigste Programmierassistent im kostenlosen Bereich. Alle Leistungsdaten findet ihr auch im folgenden verlinkten Artikel.

Kostenlose erweiterte Bildgenerierung

Zusätzlich zu den weiteren Produkten hat der Bildgenerator Imagen 3 einen wichtigen Schritt gemacht: Denn jetzt kann auch die für alle Nutzer verfügbare Standarrdvariante wieder Fotos von Menschen generieren. Das hatte man vor gut einem Jahr zurückgezogen und in den letzten Monaten nur für Nutzer der kostenpflichtigen Version angeboten. Für den Menschen-Bildgenerator kommen eine Reihe von Sicherheitsfunktionen zum Einsatz, um ähnliche Ergebnisse wie damals gar nicht erst aufkommen zu lassen.

Zu den Sicherheiten gehört auch, dass sich nur neutrale Personen erstellen lassen. Gezielte Personen oder Gesichterbeschreibungen sind nicht möglich.

