Gemini: Neue kostenlose Funktion startet für alle Nutzer – der KI-ChatBot hat jetzt ein Fakten-Gedächtnis

Google treibt die Entwicklung des KI-ChatBots Gemini mit Hochdruck voran und bringt nicht nur immer wieder neue Funktionen auf die Plattform, sondern zeigt sich durch kostenlose Angebote auch zunehmend spendabel für alle Nutzer. Jetzt wird eine weitere, bisher kostenpflichtige, Funktion für alle Nutzer freigeschaltet: Ab sofort kann sich Gemini bei allen Nutzern die mitgeteilten Fakten merken und diese bei Bedarf verwenden.



Google hat sich mit Gemini große Ziele gesetzt und will die Nutzerzahlen in relativ kurzer Zeit weit nach oben treiben – und das natürlich am liebsten mit Nutzern, die für zusätzliche Funktionen bezahlen. Jetzt geht man aber erst einmal in die andere Richtung und bietet immer mehr Gemini-Funktionen kostenlos an, für die die Nutzer zuvor zur Gemini Advanced-Kasse gebeten worden sind. Jetzt wird die nächste Funktion freigeschaltet, die die alltägliche Nutzung von Gemini vereinfachen kann: Der KI-ChatBot erhält ein Gedächtnis.

Nutzer haben jetzt die Möglichkeit, Gemini bestimmte Informationen mitzuteilen, die es sich merken soll. Das können Fakten aus allen Bereichen sein, die anschließend sowohl direkt abgefragt werden können als auch von Gemini beachtet werden sollten. Als Beispiel gibt man an, dass ihr Gemini mitteilen könnt, kein Fleisch zu essen. Fragt ihr zukünftig nach Rezepten oder anderen essensbezogenen Themen, sollte Gemini dies beachten und euch entsprechend nur vegetarische Gerichte vorschlagen.

Weitere Beispiele wären die Benutzung einer einfachen Sprache, dass ihr alle Antworten automatisch noch einmal auf Spanisch übersetzt haben möchtet oder ihr beim Programmieren nur auf JavaScript setzt. Der Umfang ist recht groß und den Funktionen daher kaum Grenzen gesetzt. Diese Fakten können sowohl direkt im Chatfenster innerhalb der Konversation mitgeteilt werden, als auch über die Saved Facts-Oberfläche von Gemini abgerufen, bearbeitet, hinzugefügt oder gelöscht werden.

Diese Funktion sollte in diesen Tagen für alle Nutzer verfügbar sein und lässt sich bei Bedarf auch einfach deaktivieren. Die gegebenen Informationen werden als Grundlage verwendet, lassen sich aber auch im Alltag überschreiben. Empfängt der Vegetarier BBQ-Liebhaber als Gäste, könnt ihr natürlich auch nach Rezepten mit Fleisch fragen und werdet die entsprechende Antwort erhalten.

