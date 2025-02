Gemini: Dateien hochladen, analysieren und verwenden – Advanced-Funktion startet jetzt für alle Nutzer

Je nach genutzter Variante kann sich der Funktionsumfang des KI-ChatBot Gemini unterscheiden, wobei Nutzer der kostenpflichtigen Advanced-Variante natürlich den Vorzug haben. Jetzt startet eine neue Funktion für alle Nutzer, die bisher nur für Premium-Abonnenten verfügbar gewesen ist und sehr praktisch sein kann: Nutzer können Dateien hochladen und diese sowohl von Gemini analysieren als auch verwenden lassen.



Gemini bietet schon seit längerer Zeit die Möglichkeit, dass Nutzer einen ganzen Schwung von Mediendateien hochladen können, die vom KI-ChatBot analysiert werden, zusammengefasst werden können und zu denen auch Fragen gestellt werden können. Begonnen hat das damals mit dem NotebookLM, wurde dann nach einiger Zeit für alle Nutzer der kostenpflichtigen Advanced-Variant eingeführt und jetzt startet es langsam für alle Nutzer.

Die Funktion kann sehr hilfreich sein, um Gemini nicht alle Informationen in Textform geben zu müssen bzw. den KI-ChatBot überhaupt den Zugriff auf größere Datenmengen und strukturierte Informationen zu geben. Alle Nutzer erhalten die Möglichkeit, beliebige Dateien wie etwa PDFs hochzuladen und sich mit Gemini über die Inhalte zu unterhalten. Die Unterstützung umfasst alle gängigen Formate (siehe Liste weiter unten) und kennt nur sehr hohe Einschränkungen, die im Alltag kaum eine Rolle spielen dürften.

So liegt die Grenze für die Analyse eines Dokuments bei einer Million Token, was etwa 1.500 vollen Seiten Text entspricht. Solch umfangreiche Dokumente werden nur die wenigsten Nutzer haben. Eine weitere Grenze sind 30.000 Zeilen Quellcode, wobei auch das in einer einzigen Datei eher selten vorkommt. Weitere Begrenzungen scheint es nicht zu geben, obwohl ein damaliger Teardown darauf hindeutete, dass die Uploads pro Tag oder Monat mengenmäßig beschränkt werden sollen. Aber das könnte noch kommen.









Diese Dateitypen werden unterstützt:

Plain text files: TXT

Code files including C, CPP, PY, JAVA, PHP, SQL, and HTML

Document files: DOC, DOCX, PDF, RTF, DOT, DOTX, HWP, HWPX

Documents created in Google Docs

Tabular data files: CSV, TSV

Spreadsheet files: XLS, XLSX

Spreadsheets created in Google Sheets

Ich denke, mit dieser Liste an unterstützten Dateitypen kann man schon gut arbeiten. Bleibt abzuwarten, wie gut das dann tatsächlich funktioniert und ob Gemini an dieser Stelle denselben Umfang erreichen kann wie bei der Verwendung von NotebookLM. Letztes ist seit wenigen Tagen ein Bestandteil von Google One AI Premium und bietet viele weitere umfangreiche Möglichkeiten. Mehr dazu im folgenden verlinkten Artikel.

