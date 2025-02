Gemini: Endlich ein Kurzzeitgedächtnis – Update bringt Zugriff auf ältere Konversationen (Gemini Advanced)

Die Weisheit des KI-ChatBot Gemini ist theoretisch unbegrenzt, denn das KI-Modell wird ständig mit neuen Informationen gefüttert und vergrößert somit den Wissensschatz, der von den Nutzern verwendet werden kann. Jetzt hilft Google dem ChatBot auch in puncto Kurzzeitgedächtnis auf die Sprünge, denn ab sofort kann sich Gemini in der Advanced-Version auch an vergangene Konversationen mit dem Nutzer erinnern und darauf beziehen.



Gemini kann unendlich viele Fragen beantworten und auf eine gigantische Wissensdatenbank zugreifen. Doch was der Nutzer dem ChatBot gestern, letzte Woche oder erst vor wenigen Stunden gesagt hat – daran kann sich Gemini nicht erinnern. Man beginnt als Nutzer also immer wieder von vorn, was zwar für die Neutralität der Antworten sehr hilfreich sein kann, aber manchmal auch kurios oder gar lästig sein kann. Aber das ändert sich jetzt.

Ab sofort kann Gemini auch auf die vergangenen Konversationen zugreifen und sich an Informationen erinnern, die innerhalb derer gegeben worden sind. Gemini kann dabei relevante Informationen aus anderen Chats verwenden, um eine Antwort zu erstellen. Damit lassen sich vorherige Konversationen fortsetzen oder auf bestehenden Projekten aufbauen, die man mit Gemini gemeinsam erarbeitet hat. Was Gemini dabei als relevant einstuft und was nicht, wird sich im Laufe der Zeit zeigen.

Schon in den letzten Monaten war es für Advanced-Abonnenten möglich, einen neuen Gemini-Agent zu erstellen, diesen mit Informationen zu füttern und dadurch zu formen. Durch die neue Funktion ist das auch in der Standard-Variante gegeben und Gemini büßt somit nichts von den ohnehin dauerhaft gespeicherten Konversationen und deren enthaltenen Informationen ein. Wer das nicht möchte, kann das Speichern der Konversationen abschalten.

Diese neue Funktion wird ab sofort für alle Gemini Advanced-Nutzer ausgerollt, die über ein aktives Abo bei Google One AI Premium verfügen und auch vorerst nur in englischer Sprache verfügbar sein. Außerdem ist der Start für Google Workspace-Kunden geplant, wobei sicherlich auch die Sprachbarriere schon bald fallen wird.

