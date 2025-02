Valentinstag 2025: Es wird süß auf der Google-Startseite – ein leckeres Google-Doodle zum Tag der Liebe

Es ist der 14. Februar 2025 – Valentinstag – und natürlich haben Googles Designer auch in diesem Jahr wieder ein sehr schönes Google-Doodle gebastelt, das heute auf vielen internationalen Startseiten zu sehen ist. Heute darf es sehr süß zugehen, denn das Logo besteht aus allerlei Pralinen und Gebäckstücken, die man sich am liebsten schmecken lassen würde. Aber woher kommt der Valentinstag eigentlich?



Das heutige Google-Doodle zum Valentinstag 2025 wäre mit „süß“ wohl leicht untertrieben beschrieben. Denn das Logo besteht aus nicht weniger als 19 Süßwaren, aus denen sich das Gesamtbild und auch der Schriftzug formt. Wir sehen einige Pralinen, Muffins, ein Ecclair, jede Menge Zuckerschrift, Verzierungen, schokoliertes Obst und auch einge herumliegende weitere Zuckerherzen. Das Ganze auf einem schicken Tortenunterlagen-Hintergrund.

Der Google-Schriftzug besteht heute aus insgesamt sechs Süßwaren. Wir sehen zunächst einen Muffin mit einem großen G, einen weiteren runden Muffin mit einem schokoladigen O, gefolgt von einem Muffin mit pinkem Zuckerherz und einem kleinen g auf einem recht unförmigen Muffin. Wie üblich hat das l seinen Spezialauftritt und ist als Ecclair geformt. Abgeschlossen wird der Schriftzug durch eine schokolierte Erdbeere mit einem weißen e.

Leider gibt es in diesem Jahr kein interaktives Spielchen, sondern eben nur die statische Süßware. Es zeigt den aktuellen Trend, die Doodle-Entwicklung deutlich zurückzufahren.

Googles offizielle Beschreibung zum heutigen Doodle:

Liebe liegt in der Luft … und in der Süßigkeitenabteilung! Die Suchanfragen für „Schokolade“ nehmen im Februar in den USA zu – die einzige Frage ist: in Früchte getaucht, mit Karamell gefüllt oder gesalzen? Auf einen Valentinstag, der noch süßer ist als eine Schachtel Pralinen 💕









Dass der Valentinstag am 14. Februar gefeiert wird, dürfte jedem bekannt sein – aber woher kommt dieser Brauch eigentlich? Hier ein kurzer Auszug zur Geschichte des Valentinstages:

Das Fest des heiligen Valentinus wurde erstmals im 14. Jahrhundert, als die Tradition der höfischen Liebe florierte, in den Kreisen um Geoffrey Chaucer mit der romantischen Liebe assoziiert. Im England des 18. Jahrhunderts entwickelte es sich zu einer Gelegenheit, bei der Liebende ihre Liebe füreinander zum Ausdruck brachten, indem sie einander Blumen und Süßigkeiten schenkten und Grußkarten („Valentines“) schickten. In einigen Regionen Europas schenken sich Liebespaare „Valentinsschlüssel“ als romantisches Symbol und Einladung zum Aufschließen des Herzens des Schenkenden.

Englische Auswanderer nahmen das Brauchtum zum Valentinstag mit in die Vereinigten Staaten. In Westdeutschland wurde der Valentinstag nach dem Zweiten Weltkrieg durch dort stationierte US-Soldaten bekannt. Im Jahre 1950 veranstaltete man in Nürnberg den ersten „Valentinsball“. Allgemein bekannt wurde der Valentinstag durch die vor dem 14. Februar verstärkt einsetzende Werbung der Floristik- und der Süßwarenindustrie.

