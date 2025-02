Android 16: Google veröffentlicht zweite Beta für alle Pixel-Smartphones – alle Neuerungen & Downloadlinks

Die nächste Beta von Android 16 ist da! Google hat vor wenigen Minuten die zweite Android 16 Beta veröffentlicht, die ab sofort auf alle unterstützen Pixel-Smartphones heruntergeladen und installiert werden kann. Es ist jetzt schon die zweite Version des neuen Betriebssystems, an die mich sich auch als normaler Nutzer herantrauen und darf, ohne größere Bedenken zu haben. Hier findet ihr alle Infos.



Google öffnet das nächste Kapitel in der langen Android-Geschichte: Nach den ersten beiden Developer Previews im vergangenen Jahr sowie der doch rehct überraschenden Android 16 Beta im Januar, hat man jetzt die zweite Android 16 Beta veröffentlicht. Wer sich aus guten Gründen nicht an die Entwicklervorschau getraut hat, kann das mit einer Beta jetzt schon eher guten Gewissens tun- vor allem bei der zweiten Ausgabe. Denn Google verspricht normalerweise eine stabile Beta, die zwar über einige Stolpersteine verfügen kann, aber grundsätzlich stabil laufen und natürlich das Smartphone nicht negative beeinflussen sollte.

Die zweite Android 16 Beta lässt sich über den Beta-Channel herunterladen und automatisch installieren sowie in den kommenden Wochen und Monaten auch aktualisieren. Google hat einige Neuerungen angekündigt, in den nächsten Tagen werden mit Sicherheit viele weitere unangekündigte Verbesserungen entdeckt und auch in den ersten beiden Developer Previews gab es schon jede Menge Veränderungen zu entdecken. Ihr findet sie in den folgenden beiden Artikeln:

Mit der zweiten Beta werden diese Verbesserungen, sofern sie denn noch alle darin enthalten sind, stabiler sein und haben ab dieser Phase auch schon eine sehr gute Chance, in der finalen Version unterzukommen. Im Detail wird man das aber erst ab etwa der dritten Beta wissen, mit der die Plattformstabilität erreicht wird und die dann keine größeren Änderungen mehr bringt.









Die wichtigsten Neuerungen in Android 16 Beta 2

Hybride automatische Belichtung (in Kamera2): Apps können „bestimmte Aspekte der Belichtung manuell steuern, während der Algorithmus für die automatische Belichtung (AE) den Rest erledigt.“

Präzise Anpassungen von Farbtemperatur und Farbton: Für professionelle Videoaufzeichnungsanwendungen.

Einfacheres Aufnehmen von Bewegtbildern mit neuen Intent-Aktionen

Unterstützung für UltraHDR-Bilder im HEIC-Dateiformat: AVIF-Unterstützung für UltraHDR wird ebenfalls entwickelt

Bei Filmen, die mit einem größeren Dynamikumfang gemastert wurden, ist eine höhere Farbgenauigkeit erforderlich, um feine Details in den Schatten zu erkennen und sich an das Umgebungslicht anzupassen. Daher kann ein Profil geeignet sein, das Farbgenauigkeit gegenüber Helligkeit bevorzugt.

Live-Sportereignisse werden häufig mit einem engen Dynamikumfang gemeistert, aber oft bei Tageslicht angesehen, sodass ein Profil, das Helligkeit gegenüber Farbgenauigkeit bevorzugt, bessere Ergebnisse liefern kann.

Vollständig interaktive Inhalte erfordern zur Reduzierung der Latenz nur minimale Verarbeitung und höhere Bildraten. Aus diesem Grund werden viele Fernseher mit einem Spieleprofil ausgeliefert.

Das war auch schon alles, was man offiziell zu verkünden hat. Mit Sicherheit gibt es sehr viel mehr und wir werden euch im Laufe der nächsten Tage natürlich auf dem Laufenden halten und alle Verbesserungen wie üblich übersichtlich zusammenfassen. Wer darauf nicht warten möchte, kann die Beta ab sofort auf alle noch unterstützen Pixel-Smartphones vom Pixel 6 bis zum Pixel 9 Pro herunterladen. Klickt dafür einfach auf den folgenden Link, um den Download der Beta anzustoßen.

» Teilnahme an der Android 16 Beta

» Android 16: So könnt ihr die Beta auf eurem Pixel-Smartphone installieren + kurze FAQ zur neuen Version

