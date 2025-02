YouTube: Kommentare sollen übersichtlicher werden – neue Thread-Darstellung zeigt sich (Screenshots)

Bei vielen Videos auf YouTube haben Nutzer die Möglichkeit, Kommentare abzugeben und durch Antworten auf diese eine verschachtelte Form der Konversation zu erstellen. Weil das schnell unübersichtlich werden kann, testet man jetzt eine neue Thread-Ansicht, die sich bei ersten Nutzern zeigt, aber ganz offensichtlich noch nicht final umgesetzt wurde. Die Zielsetzung scheint eindeutig.



Es gibt Plattformen und Kanäle, auf denen die Kommentare interessanter als der eigentlich veröffentlichte Inhalt sind – und YouTube gehört in einigen Bereichen dazu. Unter vielen Videos gibt es unzählige Kommentare, Konversationen, zum Teil Diskussionen oder zumindest Antworten, die sich auf andere Kommentare beziehen. Aufgrund des nicht ganz umfangreich entwickelten Kommentarsystems ist es manchmal nicht so leicht, diesen zu folgen.

Jetzt testet YouTube offenbar eine neue Ansicht, die die verschachtelten Kommentare nicht nur sichtbarer machen soll, sondern auch die Struktur der Konversationen unterstreichen soll. Wie ihr auf obigen Screenshots sehen könnt, setzt man dazu auf die Standardlösung der gestrichelten Linien, die man in der Form auf vielen Kommentarseiten, Social Networks oder auch an anderen Stellen mit strukturierten Informationen findet.

Allerdings zeigen sich diese Linien derzeit nur beim jeweils ersten Kommentar, wenn dieser eine weitere Antwort erhalten hat. Öffnet man einen solchen Kommentarstream, verschwindet die Linie wieder – obwohl sie natürlich genau an dieser Stelle benötigt werden würde. Es ist daher deutlich zu sehen, dass das noch nicht zu Ende entwickelt ist und man vermutlich eine halbfertige Funktion für einige Nutzer freigeschaltet hat.

Aktuell zeigt sich das bei einigen Nutzern in der Android-App, könnte aber natürlich auch an anderen Stellen auftauchen. Daraus lässt sich ableiten, dass man bei YouTube auch die Kommentare ins Visier nehmen und in diesem Jahr etwas weiter verbessern möchte. Welche Pläne man sonst noch für dieses Jahr verfolgt und wo die Schwerpunkte liegen, haben wir euch im folgenden Artikel beschrieben.

» YouTube: Google hat große Pläne für 2025 – das sind die Schwerpunkte der Videoplattform für dieses Jahr

[AndroidPolice]

Letzte Aktualisierung am 2025-01-21 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!