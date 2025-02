Google One: Neuer Vorteil für Abonnenten kommt – NotebookLM Plus wird Teil von Google One AI Premium

Die Abo-Plattform Google One bietet zahlenden Nutzern neben erweitertem Speicherplatz auch eine Reihe von Zusatzleistungen, wobei vor allem das Paket Google One AI Premium zuletzt gefragt gewesen sein dürfte. Jetzt erhält das Paket Zuwachs von NotebookLM, denn die starke Plattform zur Dokumentverwaltung ist nun als Plus-Paket enthalten.



Wir haben euch die Plattform NotebookLM hier im Blog bereits häufiger als echten Geheimtipp vorgestellt, denn die Dokumentverwaltung geht weit über das hinaus, was man von einem solchen Tool erwarten würde. Jeder hochgeladene Inhalt in Form von Dokumenten, Bildern oder YouTube-Videos wird analysiert, thematisch zusammengefasst und kann für KI-Fragen und Aufgaben verwendet werden. Es lassen sich Informationen zusammenfassen, Texte erstellen, Inhalte in Podcast-Form erstellen und vieles mehr.

NotebookLM ist aber nicht nur durch seinen Funktionsumfang aufgefallen, sondern auch dadurch, dass die Plattform viele Möglichkeiten bietet, die man bei Gemini nur als Advanced-Abonnent erhält. Dabei wird es auch bleiben, doch nun gibt es das Paket NotebookLM Plus, das einige Limitierungen anhebt oder aufhebt und auch neue Funktionen mitbringt, so wie ihr das aus obiger Infografik entnehmen könnt.

Nutzer können 5x mehr Audio Overviews erstellen, 5x mehr Notebooks erstellen und auch 5x so viele Inhalte hochladen. Außerdem lässt sich die Farbgebung des geschaffenen Notebooks anpassen und es lassen sich die erstellten Umgebungen mit anderen Nutzern teilen. Diese neuen Funktionen erweitern den bisher schon großen Umfang, den ihr auf der linken Seite der Infografik ablesen könnt. NotebookLM ist in jedem Fall ein Tool, das ihr einmal ausprobieren solltet.

Ab sofort ist NotebookLM ein Teil von Google One AI Premium, mit dem ihr für 21,99 Euro pro Monat sowohl 2 TB Speicherplatz als auch den Zugriff auf Gemini Advanced erhaltet. Auch in den Tarifen darüber ist Gemini Advanced sowie der Zugang zu NotebookLM Plus enthalten. Gut möglich, dass man diese umfangreichen Möglichkeiten zukünftig auch an Google Drive anknüpft.

[Google-Blog]

