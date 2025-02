Gemini: Erweiterungen lassen sich jetzt am Android-Sperrbildschirm nutzen; Zugriff auf wichtige Funktionen

Der KI-ChatBot Gemini ist mittlerweile sehr tief in Android integriert und soll den Nutzern auf den unterschiedlichsten Wegen ständig zur Verfügung stehen – und jetzt kommen weitere Möglichkeiten dazu. Mit dem jüngsten Update wird die Möglichkeit geschaffen, auch die Erweiterungen direkt über den Sperrbildschirm anzusprechen und somit ohne vorherige Entsperrung des Smartphones zu nutzen.



Die ChatBots vom Google Assistant bis Gemini zeichnen sich dadurch aus, dass diese sehr schnell zur Verfügung stehen und weder einen App-Start noch eine sonstige Vorbereitung benötigen. Das soll natürlich auch dann gelten, wenn das Smartphone gerade aus der Tasche gezogen wird und noch nicht mit der voreingestellten Methode entsperrt wurde. Sowohl der Google Assistant als auch Gemini bieten die Möglichkeit, direkt am Sperrbildschirm angesprochen zu werden und jetzt wird der Funktionsumfang erweitert.

Mit dem jüngsten Update zieht die Möglichkeit ein, auch die Erweiterungen direkt vom Sperrbildschirm aus zu nutzen. Bisher waren diese zur Verwendung bei gesperrtem Gerät ebenfalls gesperrt, was je nach Rolle der Extension sinnvoll oder lästig sein kann. Daher können einige grundlegende Erweiterungen nun ebenfalls an dieser Stelle genutzt werden, wie etwa der Zugriff auf die Notizen-App, auf den Kalender, auf die Todo-App oder auch auf Google Maps.

Bei allen Erweiterungen gilt die Einschränkung, dass die Nutzer neue Einträge hinzufügen oder neutrale Daten abrufen können. Der Abruf privater Daten wie Termine oder Notizen ist erst nach Entsperrung möglich, sodass man den schmalen Grat zwischen Sicherheit und Komfort zu nehmen versucht. Als Beispiel-Prompt wird in der Ankündigung genannt: „Ich plane ein Date heute Abend, bitte erinnere mich daran, Erdbeeren, Schokolade und Rosen zu kaufen“ sowie die Ansage „Wann schließt der nächste Starbucks und wie lange würde ich brauchen, um dort hinzukommen?“

Auch diese Beispiele gehen meiner Meinung nach nicht nur in die Richtung der Smartphone-Nutzung, sondern auch der Verwendung von Gemini auf anderen Geräten, auf die schnell zugegriffen werden kann. Ich denke an Smart Glasses. Ob diese in irgendeiner Form entsperrt werden müssen, lässt sich bisher noch nicht sagen, doch alle Funktionen in diesem Bereich tendieren wohl zu den smarten Brillen oder auch Smart Displays. Das neue Feature wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt.

