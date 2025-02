Android: Neue Funktionen für das Google-Widget am Homescreen – Verknüpfung hinzufügen (Screenshots)

Auf vielen Android-Homescreens befindet sich das Google-Widget, das sowohl in Form einer permanenten Suchleiste des Launchers sowie separat über die Google-App ausgewählt und abgelegt werden kann. Jetzt wird ein interessantes Update für das separate Google-Widget ausgerollt, das deren Funktionsumfang erweitert. Nutzer haben jetzt die Möglichkeit, eine weitere Verknüpfung zu integrieren.



Die Google-Suchleiste ist ein fester Bestandteil auf dem Android-Homescreen, sei es durch die Funktion des genutzten Launchers oder über die freie Platzierung durch den Nutzer. Die Suchleiste bietet aber nicht nur den Zugriff auf die Suchfunktion, sondern in der offiziellen Variante auch weitere Möglichkeiten und Verknüpfungen. Bekannt ist natürlich die Sprachsuche per Mikrofon sowie der Aufruf von Google Lens per Kamera-Icon. Ein weiteres Feature ist das Theming bei aktiven Doodles.

Jetzt bietet man den Nutzern eine neue Möglichkeit, die den Funktionsumfang nach eigenem Belieben erweitern kann. In den Einstellungen gibt es den neuen Punkt „Verknüpfung“, über den eine zusätzliche Verknüpfung in der Google-Suchleiste eingeblendet werden kann. Diese Verknüpfung taucht links neben dem Kamera-Icon auf und sorgt somit dafür, dass gleich drei Verknüpfungen am rechten Rand der Leiste auftauchen.

Alle Verknüpfungen haben gemeinsam, dass sie direkt in die Google-App führen. Zur Auswahl stehen der Zugriff auf die Übersetzung, was Google Translate öffnet, die Musiksuche, eine Suche nach dem Wetter, der Aufruf der Übersetzungskamera, eine Suche nach Sport, eine Suche nach Wörterbuch, der Aufruf von Google Lens sowie der Aufruf von Google Finance. Es ist also einiges mit dabei, das man im Alltag immer wieder gebrauchen könnte.

Es ist nicht zu erwarten, dass der Umfang der Verknüpfungen eines Tages auf Apps und Funktionen außerhalb des Google-Netzwerks erweitert wird. Denn immerhin ist es die GOOGLE-Suchleiste und für alles Weitere gibt es die Möglichkeiten des Android-Homescreens mit seinen App-Icons, Ordnern, Widgets und mehr. Erst seit wenigen Wochen ist es übrigens auch möglich, das Design der Google-Suchleiste anzupassen.

[AndroidPolice]

