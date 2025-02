Auf vielen Internetseiten sowie auf vielen Apps wird das Alter der Nutzer abgefragt, das durchaus eine wichtige Rolle spielen kann – gerade wenn es darum geht, die Volljährigkeit des Nutzers festzustellen. Jetzt hat Google ein neues System vorgestellt, das für die Altersverifikation auf ein automatisches System setzt. Mit diesem will man feststellen, ob ein Nutzer wirklich über 18 Jahre ist und entsprechende Maßnahmen setzen.



Registrierte Google-Nutzer müssen in ihrem Konto ihr Geburtsdatum hinterlegen und durch dieses bei einigen Inhalten bestätigen, dass sie ein bestimmtes Alter überschritten haben. Das kann bei Onlineshop-Bestellungen, Werbeanzeigen, YouTube-Videos und vielen anderen Bereichen relevant sein – unter anderem auch bei der Nutzung von Google Family Link. Jetzt hat Google angekündigt, dass man dieses zukünftig auch automatisiert verifizieren möchte.

This year we’ll begin testing a machine learning-based age estimation model in the U.S. This model helps us estimate whether a user is over or under 18 so that we can apply protections to help provide more age-appropriate experiences. We’ll bring this technology to more countries over time.