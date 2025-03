Pixel 10-Smartphones: Umfangreicher Leak verrät alle neuen Kameratricks der kommenden Generation

Google wird in gut sechs Monaten die Pixel 10-Smartphones vorstellen, über die zuletzt bereits einige Details bekannt geworden sind – vom grundlegenden Design über die Kameras bis zum Tensor-SoC. Aber auch auf der Softwareseite haben wir bereits einige Informationen sammeln können, denn ein Leak verrät uns nun die wichtigen neuen Kameratricks der kommenden Generation, die wenig überraschend stark auf Künstliche Intelligenz setzen.



Trotz aller Fortschritte und der mittlerweile bald zehnjährigen Geschichte der Pixel-Smartphones, ist die Kamera nach wie eine der wichtigsten Bereiche der Geräte. Jede neue Generation bringt zusätzliche Kameratricks mit, wobei sich diese mittlerweile ein wenig von der Fotografie auf die Nachbearbeitung oder die schnelle Instant-Nachbearbeitung verschoben haben. Das wird auch bei den Pixel 10-Smartphones wieder der Fall sein.

Kürzlich gab es einen größeren Leak aus der Tensor-Abteilung, der nicht nur die Pläne für zukünftige SoCs verriet, sondern auch die wichtigsten Kameratricks der zehnten Generation sowie auch schon vorausschauend der elften Generation verraten hat. Zwar gibt es keine umfangreichen Details, aber allein die Bezeichnungen geben schon interessante Einblicke darin, worauf sich Pixel-Nutzer bald freuen dürfen.

Video Generative AI

Bei der Video Generative AI handelt es sich um eine verstärkte Einbindung der Künstlichen Intelligenz zur Videobearbeitung. Diese soll den Inhalt wohl deutlich besser verstehen und dadurch sinnvoller als bisher verändern oder optimieren können. Die Rede ist von „Post-capture Generative AI-based Intuitive Video Editing“.

Speak to Tweak

Speak to Tweak ist weniger ein Kameratrick oder eine Nachbearbeitung, sondern viel mehr eine Sprachsteuerung. Nutzer sollen den Magic Editor und ähnliche Tools damit per Sprache bedienen und ihre Wünsche verbal äußern können. Das erfordert ein starkes Zusammenspiel der Spracherkennung mit der Bilderkennung sowie das Verständnis der zu bearbeitenden Bildteile.

Sketch to Image

Eine spaßige Funktion, die sicherlich auch praktische Anwendungsfälle haben kann: Der Nutzer kritzelt ein Bild und die KI macht daraus ein echtes Foto. Auch Samsung hat so etwas schon auf seinen neuesten Smartphones angeboten.

Magic Mirror

Über diese Funktion ist bisher nichts bekannt. Mirror dürfte sich wohl auf die Frontkamera des Smartphones beziehen. Vielleicht eine Erweiterung der Add Me-Funktion auf Basis von zwei Kameras. Aber es bleibt noch rätselhaft.

Video relight

Mit der Funktion „Video relight“ sollen Nutzer die Ausleuchtung eines Videos nachträglich bearbeiten können. Ähnlich wie das seit längerer Zeit mit „Portrait light“ für Fotos angeboten wird, erweitert man diese Möglichkeit für das Bewegtbild.









Cinematic Blur wird stärker

Cinematic Blur für den starken Kinoeffekt bei Smartphone-Videos wird leistungsfähiger. Dieses soll dank optimierter Hardware auch mit 4K-Videos bei 30FPS funktionieren.

Ultra Low Light

Wir hatten bereits über die kommende Pixel-Gesichtserkennung im Dunkeln berichtet, die vielleicht auch in anderen Bereichen funktionieren könnte. Mit Ultra Low Light sollen sich Nachtvideos auch bei einer Helligkeit von 5 bis 10 Lux aufnehmen lassen.

Lokales Stable Diffusion

Die Stable Diffusion-Bildbearbeitung funktioniert bisher nur durch die Cloudanbindung, soll durch einen stärkeren Tensor-SoC zukünftig aber auch lokal nutzbar sein. Erste Schritte in diese Richtung hat man in den letzten Wochen bereits getan.

Tensor G5 legt bei Videoaufnahmen nach

Die Kamera-Hardware ist längst dazu in der Lage, der Chip bisher aber noch nicht: Ab dem Tensor G5 sollen Nutzer 4K-Videos mit 60FPS aufnehmen können. Derzeit sind nur 4K mit 30FPS möglich.

