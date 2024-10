Pixel 11-Smartphones: Google bringt neue Frontkamera – IR-Sensor für Gesichtserkennung im Dunkeln (Leak)

Google hat erst kürzlich die Pixel 9-Smartphones auf den Markt gebracht, arbeitet an den Pixel 10-Smartphones und befindet sich im Hintergrund bereits bei der Planung der Pixel 11-Smartphones. Jetzt gibt es ein erstes interessantes Detail zur 2026er-Generation, die nach langer Zeit auch auf der Vorderseite mal wieder für eine Veränderung sorgen sollte: Ein zusätzlicher Sensor soll unter anderem die Gesichtserkennung im Dunkeln ermöglichen.



Gerade erst haben wir euch die geplanten Pixel 10-Smartphones aufgelistet, da ist die Leakerküche schon wieder einen Schritt weiter und hat eine erste interessante Information zu den kommenden Pixel 11-Geräten. Laut einem Bericht soll Google einen neuen Infrarot-Sensor verbauen, der auf der Vorderseite unter dem Display platziert ist. Dieser soll eine Gesichtserkennung selbst bei völliger Dunkelheit zuverlässig ermöglichen.

Diese Technologie ist für Google kein Neuland, denn schon im altehrwürdigen Pixel 4 hatte man unter anderem einen solchen Sensor in der riesigen Notch platziert und dadurch eine sehr zuverlässige Gesichtserkennung in allen Situationen ermöglicht. Weil die Notch aber nicht länger akzeptabel war, musste man diese Pläne erst einmal aufgeben. Jetzt soll es mit einer Unter-Display-Variante zurückkehren, die aber dennoch einen etwas größeren Kamerausschnitt im Display ermöglichen müsste. Aus dem kleinen kreisrunden Loch könnte also eine Pillenform werden.

Das letzte Wort ist bei diesem Thema vielleicht noch nicht gesprochen, aber dennoch dürfte zumindest eine Variante der Pixel 11-Smartphones eine solche Erkennung mit dem neuen Sensor anbieten. Nachdem es auf der Rückseite der Pixel 10-Smartphones zu größeren Veränderungen kommen könnte, wäre eine Anpassung auch auf der Vorderseite nicht weiter überraschend.

» Pixel 10 & Pixel 11: Googles neuer Tensor-SoC wird zur Rakete – Leak verrät neue Details zum TSMC-Wechsel

[9to5Google]