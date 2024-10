Gemini wird zu Jarvis: Neues Google-Projekt soll den KI-Assistent in den Chrome-Browser integrieren (Leak)

Google hat den KI-ChatBot Gemini und die darunterliegende gleichnamige Plattform zuletzt in viele Produkte integriert, doch ein großer Brocken steht noch aus und könnte einen ganz neuen Ansatz bringen: In neuen Berichten heißt es, dass schon bald das Projekt Jarvis veröffentlicht werden soll, das die Nutzer innerhalb von Google Chrome bei alltäglichen Aufgaben unterstützen soll.



Wer auch nur begrenzt in der Science-Fiction-Welt unterwegs ist, wird den Namen JARVIS sicherlich schon einmal gehört haben. Dabei handelt es sich um die Künstliche Intelligenz in Iron Man, die vom Anwesen Tony Starks bis hin zu seinem Anzug allgegenwärtig ist und viele Dinge steuern kann. Ein sehr großes Vorbild, dem sich schon viele Entwickler angenommen haben, es in der gezeigten Variante aber bisher noch nicht umsetzen konnten. Bei Google scheint es jetzt ähnlich zu sein, wenn auch mit deutlich mehr Bescheidenheit.

Aktuelle Berichte aus zuverlässiger Quelle besagen, dass Google am Projekt „Jarvis“ arbeitet, dass die Gemini-Technologie in der zweiten Generation (Gemini 2.0 steht offenbar vor der Tür) in den Chrome-Browser bringen soll. Dort soll der smarte Assistent die Möglichkeit haben, Webseiten zu bedienen und den Nutzer somit bei der alltäglichen Nutzung von Web-Apps zu unterstützen. In der Lernphase soll Jarvis ständig Screenshots anfertigen und auf deren Grundlage die gewünschte Nutzung erlernen.

Wie das genau aussehen soll und welcher Zweck dahinter steckt, geht aus den Informationen noch nicht hervor. Was aber hervorgeht ist, dass die Gemini-KI zwischen der Anforderung und dem Start wohl einige Sekunden Bedenkzeit benötigt, bevor eine Aktion ausgeführt wird. Klingt im ersten Moment alles nicht so spannend und wenn der Projektname nicht wäre, wäre es vielleicht nicht einmal einen groß recherchierten Bericht wert. Allerdings soll das Jarvis-Projekt ein Zugpferd vom kommenden Gemini 2.0 sein, was wiederum die Relevanz unterstreichen würde.

Wir dürfen gespannt sein, was Google in den nächsten Wochen ankündigen wird. Der Start von Jarvis für erste Nutzer wird für Dezember erwartet. Übrigens ließ sich der Google Assistant-Vorgänger schon vor elf Jahren vorübergehend mit Hey Jarvis aufrufen.

