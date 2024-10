Google Chrome: Autofill-Funktion für Android öffnet sich – Nutzer können in Kürze externe Tools auswählen

Nutzer von Google Chrome für Android werden immer wieder von der praktischen Autofill-Funktion unterstützt, die die immer gleichen Angaben in Formularfeldern automatisch ausfüllen kann. Sollte hingegen eine externe App für diese Aufgabe zum Einsatz kommen, konnte es schnell unübersichtlich werden. Das wird sich bald ändern, denn schon mit der nächsten Version öffnet sich Chrome für externe Anbieter.



Das Chrome-Autofill ist ein praktisches Tool, das Daten vom Namen über die Adresse bis zur Telefonnummer oder Kreditkarteninformationen automatisch ausfüllen oder vorschlagen kann. Bekanntlich gibt es auch viele externe Tools, die meist einen größeren Funktionsumfang bieten und sich in die Browser-Oberfläche integrieren können. Das hat oft dazu geführt, dass es doppelte Vorschläge, Überlagerungen oder andere unvorteilhafte Situationen gibt. Schon ab Version 131 soll sich das ändern.

Nutzer können ab der nächsten Version auswählen, ob sie bei aktiviertem Autofill die Chrome-Funktion oder ein externes Tool nutzen wollen. Entscheidet man sich für Zweites, wird Chrome das Autofill-Framework weiter beachten, und damit die anderen Tools triggern, aber selbst keine Vorschläge mehr einblenden. Das sollte recht problemlos funktionieren und dafür sorgen, dass die Vorschläge übersichtlicher und die Nutzung externer Apps bequemer werden.

Gut möglich, dass es in den ersten Wochen noch einige Stolpersteine geben wird, was von den externen Apps und deren Umsetzung der Integration abhängt. Größere und gut gepflegte Tools sollten das aber schnell hinbekommen und schon in den Beta-Varianten testen, sodass Nutzer ohne Dienstunterbrechung weiterhin Formularfelder automatisch ausfüllen lassen können.

