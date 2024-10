Google Chrome 130 ist da! Flexibles Bild-in-Bild kommt, neue CSS-Bewertungen und mehr (Video)

Es sind wieder einige Wochen seit dem letzten stabilen Release einer Chrome-Version vergangenen und jetzt legt Google wieder mit einer neuen Version nach: In diesen Tagen wird Google Chrome 130 für alle Nutzer ausgerollt, das nach der Vorschau nun allen Nutzern als Update angeboten wird und auch in dieser Ausgabe wieder eine Reihe von neuen Funktionen im Gepäck hat. Wie üblich konzentrieren sich diese mittlerweile hauptsächlich auf Webentwickler, während funktionelle Verbesserungen für Nutzer eher nachträglich angekündigt und freigeschaltet werden.



Der neue Google Chrome 130 wurde in der Stable-Version veröffentlicht und wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt, nachdem es schon seit einigen Tagen im Early Release verfügbar gewesen ist. Größere Updates gibt es in dieser Version für Endnutzer nicht, aber das kann sich in den nächsten Tagen sicherlich noch ändern. Denn wie gewohnt liegen die Verbesserungen in einem Bereich, der eher für Webentwickler oder technisch Interessierte von Relevanz ist. Außerdem gibt es viele gestopfte Sicherheitslücken, die zwar sehr relevant, aber eben nicht unbedingt aufregend sind.

Die neue Chrome-Version hält gleich mehrere interessante Updates bereit, die die Flexibilität für Nutzer und Webentwickler erhöhen: Das Feature „Document Picture-in-Picture“ ermöglicht es Webseiten, beliebige Inhalte in ein Bild-in-Bild-Fenster auszulagern. Bisher ließ sich das nur für Videos nutzen. Durch die Erweiterung lassen sich beliebige Medien, Textinhalte, Steuerelemente oder sonstige Dinge an diese Stelle auslagern. Spotify hat daraus im genannten Beispiel einen Miniplayer gemacht.

Eine weitere Verbesserung verbessert die Box-Methode von Elementen, die einen automatischen Zeilenumbruch erhalten. Diese können durch einen neuen Wert wie einzelne Elemente behandelt werden. Außerdem gab es Änderungen in der Bewertung und Nutzung von verschachtelten CSS-Angaben.

Die weiteren Neuerungen umfassen Scroll-Container mit Keyboard-Eingabe, ein Dual Source Blending für WebGPU-Inhalte sowie ein neues Attribut für Web Serials.

