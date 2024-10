Google Shopping: Produktsuche erhält KI-Empfehlungen, wichtige Merkmale, Shopping-Deals und mehr (US)

Die Shopping-Plattform Google Shopping erhält ein großes KI-basiertes Update, das sich schon vor einigen Tagen durch ein neues Logo und eine umgebaute Startseite abgezeichnet hat: Jetzt gibt Google für US-Nutzer den Startschuss, der neue KI-Empfehlungen in die Produktsuche bringt, die nicht nur passende Produkte vorschlagen soll, sondern auch Details zur Kategorie gibt und darüber informiert, was beachtet werden sollte.



Google Shopping ist fest mit der in der Websuche integrierten Google-Produktsuche verknüpft und baut nun das eigene Portal um. Erst vor wenigen Tagen haben wir euch das neue Google Shopping-Logo gezeigt und jetzt gibt es den KI-basierten Neustart für die Plattform. Google nach eigenen Angaben mehr als 45 Milliarden Produkte durch die Gemini-KI gejagt und aufbereitet. Schon auf der Startseite sollen den Nutzern Produkte vorgeschlagen werden, die sie interessieren könnten.

Interessant wird es, sobald nach einem Produkt gesucht wird. Schon in der Suchanfrage könnten Zusatzinformationen angegeben werden, wie etwa „eine Winterjacke für Seattle, die mich warm und trocken hält“. Die Zusatzinfos werden beachtet und als Filter angewendet, die es in der statischen Suche gar nicht gibt. Außerdem gibt es über den Suchergebnissen einen kurzen Infotext, der über die Produktkategorie informiert und einige Dinge aufzeigt, die beachtet werden sollten. Das kann praktisch sein, wenn man sich erst einmal reinfuchsen muss und herausfinden will, worauf man achten sollte.

Die letzte Verbesserung ist eine Sortierung nach dem günstigsten Preis. Dabei werden nun auch Preisentwicklungen und Preisprognosen beachtet, es gibt eine neue Deals-Sektion mit Vorschlägen und mehr. Das neue Google Shopping wird ab sofort für US-Nutzer ausgerollt und wird es wohl nicht vor der diesjährigen Shopping-Saison nach Europa schaffen.

