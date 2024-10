Das Jahr vergeht und so langsam kreisen die Gedanken schon wieder um den Black Friday, um Weihnachten und die damit verbundene Shopping-Saison. Auch bei Google Shopping scheint man sich passend dazu herausputzen zu wollen, um die eher weniger bekannte Plattform voranzubringen. Jetzt zeigt sich ein neues Logo, das rein psychologisch betrachtet sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung ist.



Wer mit Google nach Produkten sucht, kommt, meist ohne es zu merken, mit Google Shopping in Berührung und sorgt oftmals dafür, dass Google Provisionen erhält. Nur wenigen Menschen dürfte die eigenständige Plattform Google Shopping bekannt sein, die einen Einstieg in die Produktwelt bietet. Das könnte sich vielleicht bald ändern, denn immer wieder taucht in diesen Tagen ein neues Design sowie ein vollkommen verändertes Logo auf.

Links seht ihr das alte Google Shopping-Logo, das ihr sicherlich auch schon in kleinerer Form in den Suchergebnissen gesehen habt. Es soll recht eindeutig ein Preisschild zeigen. Rechts seht ihr das neue Logo, das sich von der Preisschild-Gestalt verabschiedet und stattdessen einen Einkaufskorb zeigt. Natürlich in beiden Fällen in den typischen Google-Farben gehalten und damit auf den ersten Blick als Google-Produkt erkennbar. Die Anleihen des Shopping-Farbverlaufs an das Chrome-Logo sind wohl eher zufällig.

Es ist nur ein neues Logo, aber die psychologische Bedeutung dieses Wechsels sollte man nicht unterschätzen. Denn während Einkaufen (= Einkaufskorb) ist in den meisten Fällen etwas Schönes und regt das Belohnungszentrum des Gehirns an. Allerdings nur so lange, bis man den Weg zur Kasse sucht, wo dann nicht mehr das Produkt, sondern die Zahl auf dem Preisschild im Vordergrund steht. Und das ist dann wiederum eher negativ behaftet. Daher denke ich, dass der Wechsel vom Preisschild zum Einkaufskorb ein guter Schritt ist.

[9to5Google]