Android: Das sind die neuen Google-Apps im Material 3 Expressive Design – Google zeigt sie in Aktion (Video)

Google hat das neue Material 3 Expressive Design angekündigt, das in Kürze sowohl in Android 16 als auch auf WearOS 6 starten soll. Wir haben euch das neue Design bereits ausführlich vorgestellt, das die Oberflächen von Smartphones, Tablets und Smartwatches verändern wird. Aber wie sieht es mit den Apps aus? Zur Einstimmung haben die Designer einige kurze Beispiele der Google-Apps veröffentlicht.



Das schon in wenigen Wochen für erste Nutzer startende Material 3 Expressive Design wird größere Veränderungen mit sich bringen, die die Oberflächen zwar nicht vollständig umkrempeln, aber dennoch lebendiger, schicker und vielleicht auch nativer nutzbar machen. Wir haben euch im verlinkten Artikel bereits sehr viele Screenshots gezeigt, Animationen gezeigt und das Vorstellungsvideo veröffentlicht – aber wie wirkt es sich denn nun wirklich aus?

Um einen Eindruck vom echten Material 3 Expressive Design zu erhalten, hat Google jetzt einige kurze Animationen der wichtigsten App-Oberflächen veröffentlicht, die sowohl das Design als auch die Animationen im Einsatz zeigen. Das erste Bild in diesem Artikel zeigt das aktuelle Design und das zweite über diesem Absatz zeigt das neue Design. Gleich bei der ersten App, nämlich Fitbit, wird deutlich, welche Veränderungen das neue Design mit sich bringen kann.

Die wichtigsten Informationen sind sehr viel größer und in einer optimierten Schriftart gehalten und vor allem das Diagramm springt sehr deutlich ins Auge, sodass die Werte schneller zu erfassen sind. Es wirkt wie ein guter Kompromiss aus dem klassischen Design und dem vielleicht etwas zu weit gegangenen Material You-Design.









Obiges Video zeigt die Apps im Einsatz, wobei der Fokus auf den Animationen liegt. Bei GMail ist sehr schön zu sehen, wie die Geste für das Entfernen von Inhalten durch eine fließende Bewegung in alle Richtungen sowohl die Bedienung nachempfindet als auch einen visuellen Effekt für das Entfernen der E-Mail mitbringt. In Google Fotos gibt es keinen sichtbaren Effekt, aber dennoch eine schicke und auf das absolut Wesentliche reduzierte Oberfläche.

Die Umsetzung der Elemente und Effekte hängt nicht nur an Android 16, sondern natürlich an den App-Entwicklern, die die jeweiligen Empfehlungen umsetzen können. Und genau das ist es auch, was dafür sorgen wird, dass diese Effekt hauptsächlich in Google-Apps zu sehen sein werden: Empfehlungen, keine Richtlinien. Informiert euch doch in unseren gestrigen Ankündigungs-Artikeln über das neue Design, wie es auf Smartphones und Smartwatches aussehen wird.

» Android: Google kündigt neues Smartphone-Design an – Material 3 Expressive Design startet bald (Galerie)

» WearOS 6: Googles neues Smartwatch-Betriebssystem kommt – bringt Material Design und Gemini (Galerie)

