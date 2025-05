Android XR: Google zeigt neue Smart Glasses – große Präsentation der smarten Gemini-Brillen zur Google I/O

Im Rahmen der gestrigen Android Show hat Google viele große Updates für das Android-Ökosystem angekündigt, die von funktionellen Verbesserungen bis zu neuen Oberflächen reichen. Doch ein großes Thema wurde ausgespart und wird daher wohl beim großen Event in der nächsten Woche eine größere Rolle spielen: Zum Abschluss der Show wurden die neuen Android Smart Glasses angeteasert, die von Besuchern ausprobiert werden können.



Google arbeitet seit langer Zeit an der Rückkehr der Smart Glasses, wobei man die gesamte Produktkategorie von Grund auf neu erschaffen hat – von der Software über die Hardware bis zu den App-Oberflächen. Wir haben euch in den letzten Tagen bereits die neuen Smart Glasses sowie Googles neue Smart Glasses-Oberflächen gezeigt und eigentlich hätten wir auch mit einer großen Ankündigung gerechnet, doch letztes blieb dann doch aus. Es gab keine große Präsentation von Android XR.

Zum Abschluss der Show hat Android-Chef Sameer Samat dann aber doch noch eine Sonnenbrille aus seiner Tasche geholt, diese aufgesetzt und den Zuschauern mitgeteilt, dass diese in der kommenden Woche bei der Google I/O von Besuchern ausprobiert werden können. Natürlich handelt es sich dabei um keine normale Sonnenbrille, sondern um eine abgedunkelte Variante der Smart Glasses mit dem Betriebssystem Android XR. Es ist das erste Mal, dass Google eine solche Variante gezeigt hat.

Ich denke, dass dieser Abschluss als Teaser für die kommende Woche zu verstehen ist, sodass die Smart Glasses, Android XR sowie das zentral wichtige Gemini für die virtuellen Welten eine größere Rolle spielen könnte. Das heißt allerdings nicht, dass die smarten Brillen konkret angekündigt und schon bald in den Handel gebracht werden. Weitere Details erwarten wir in der nächsten Woche, denn am Dienstag und Mittwoch findet die Entwicklerkonferenz Google I/O statt.

Google will die Smart Glasses vom Start weg universell einsetzbar machen, sodass die Nutzer diese im besten Fall permanent tragen können. Eine Variante als Sonnenbrille, vielleicht mit automatischer Verdunklung, ist daher ein logischer Schritt. Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass die Nutzer auch Smart Glasses in Android Auto verwenden können und auf den Brillengläsern zusätzliche Informationen erhalten sollen.

