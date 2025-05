Mein Gerät finden: Googles Gerätenetzwerk erhält einen neuen Namen – wird jetzt zum Google Find Hub

Der Start von Googles Mein Gerät finden im vergangenen Jahr lief mehr als holprig, denn das globale Gerätenetzwerk krankt(e) vor allem an übertriebenen und unübersichtlichen Datenschutzeinstellungen. Mittlerweile wird nachjustiert und um neuen Schwung aufzunehmen, gibt es jetzt noch einen neuen Namen: Das Netzwerk sowie alle damit verbundenen Bereiche nennen sich nun Google Find Hub.



Ich hatte hier im Blog schon vor einigen Wochen zusammengefasst, woran Googles ‚Mein Gerät finden‘ gescheitert ist und warum es einen großen Neustart benötigt, um das wieder hinzubiegen. Diesen wird es wohl auch geben, wobei man es bei Google offenbar für eine gute Idee hält, zuerst mit dem Namen zu beginnen. Funktionell hat sich zwar noch nichts geändert, aber die Plattform erhält eine neue Bezeichnung, um den Umfang der Möglichkeiten besser abbilden zu können.

Aus „Find my Device“ wird der „Google Find Hub“. Statt sich auf „Geräte“ zu beziehen, dreht sich die neue Bezeichnung um alles, was aufgespürt werden kann. Bekanntlich lassen sich auch Personen finden, sodass „Device“ nicht ganz passend erschien. Zwar sucht man keine Person, sondern das Smartphone in dessen Tasche, aber dennoch ist die neue Bezeichnung nach einer kurzen Umgewöhnung vielleicht besser gewählt. Hätte man natürlich schon damals beim großen Upgrade tun können.

Ob die neue Bezeichnung auch für die deutsche Version gilt oder es bei „Mein Gerät finden“ bleiben wird, ist noch nicht bekannt, denn alle Ankündigungen liegen nur in englischer Sprache vor. Im Sinne einer internationalen Bezeichnung, die man bekanntlich bei sehr vielen Diensten gewählt hat, könnte ich mir aber auch hierzulande eine Umbenennung vorstellen.

Passend zum Namens-Neustart hat man außerdem zukünftig Funktionen wie die Satellitenverbindung für das Aufspüren von Geräten, neue Bluetooth Tracker-Partner sowie die UWB-Unterstützung in Aussicht gestellt. Allerdings alles „coming soon“ und noch ohne konkrete Details.

[Google-Blog]

