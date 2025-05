Android Auto: Gemini Live ersetzt den Google Assistant – Google kündigt viele neue Funktionen an (Videos)

Nutzer der Infotainment-Plattform Android Auto müssen sich schon bald vom Google Assistant verabschieden, denn dieser wird auf allen Plattformen durch den neuen KI-ChatBot Gemini ersetzt. Nachdem es in den letzten Monaten viele Gerüchte und Teardowns gegeben hat, hat Google die neue Integration jetzt offiziell vorgestellt und dessen Funktionsumfang inklusive Gemini Live gezeigt.



Es ist keine große Überraschung, dass Google den KI-ChatBot Gemini auch ins Auto bringt, denn der aktuell genutzte Google Assistant wird schon sehr bald vollständig eingestellt und dementsprechend auf allen Plattformen ersetzt. Wir haben euch schon in den letzten Monaten immer wieder einige Screenshots und kurze Hands-on-Videos von Gemini für Android Auto zeigen können und jetzt hat man das Ganze offiziell angekündigt.

Man will es den Nutzern leichter als jemals zuvor machen, Dinge im Auto nur per Sprachsteuerung zu erledigen. Dabei geht es vor allem darum, sich nicht an bestimmte Phrasen und Keywörter halten zu müssen oder Buttons zu drücken, sondern eine natürliche Konversation mit dem KI-ChatBot führen zu können. Denn beim Google Assistant musste man sich die Formulierung sowie Aktionswörter meist gut überlegen, was bei Gemini nicht der Fall sein soll. Zumindest für die Web- und Smartphone-Version lässt sich das bestätigen.

Jetzt hat man eine Reihe von Einblicken darin gegeben, wie groß der Funktionsumfang von Gemini für Android Auto sein wird. So können Nutzer etwa Textnachrichten senden, diese vorab bearbeiten ohne sie neu diktieren zu müssen, nach dem Diktat übersetzen lassen und mehr. Noch praktischer ist es sicherlich, Gemini nach bestimmten Orten während der aktiven Navigation zu fragen: Die Suche nach Restaurants mit guten Bewertungen auf der aktuellen Route wird als Beispiel gezeigt, aber auch die Frage nach Informationen aus dem GMail-Posteingang.

Letzte Aktualisierung am 2025-05-13 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

















Gemini Live kommt

Aber Gemini steht nicht nur in der bisher gewohnten Google Assistant-Umgebung bereit, sondern kann aus dieser ausbrechen. Erstmals erhält die Sprachassistenz einen eigenen Bereich und kann in diesem zusätzliche Informationen einblenden. Mit der Phrase „Hey Google, lets talk“ (die deutsche Variante ist noch nicht angekündigt worden) lässt sich Gemini Live starten, das eine permanente Konversation ermöglicht. Diese wird durch ein animiertes Feld in der Oberfläche gezeigt, so wie ihr das im letzten Video sehen könnt.

Eigentlich hätten wir mit dem sofortigen Start von Gemini für Android Auto gerechnet, denn die Vorbereitungen laufen seit vielen Monaten, aber das ist leider noch nicht der Fall. Man wird Gemini für Android Auto „in den nächsten Monaten“ starten und es „später in diesem Jahr“ auch zu Android Automotive bringen. Vermutlich sind die Zeitpunkte in etwa ähnlich, es könnte sich aber wohl bis in den Herbst oder noch weiter verschieben.

Laut offiziellen Angaben wird Android Auto heute in über 250 Millionen Fahrzeugen unterstützt und ist per Google Built-in (Android Automotive) in mehr als 50 verschiedenen Modellen verfügbar.

» Gemini für Google TV: Neue KI-Funktionen für Smart TVs kommen – neue Möglichkeiten ohne Asssistant (Video)

» WearOS 6: Googles neues Smartwatch-Betriebssystem kommt – bringt Material Design und Gemini (Galerie)

Letzte Aktualisierung am 2025-05-08 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

[Google-Blog]