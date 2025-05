Android 16: Google kündigt baldigen Start des neuen Betriebssystems für die Pixel-Smartphones an – für Juni

Google arbeitet seit mehr als einem halben Jahr am neuen Smartphone-Betriebssystem Android 16 und wird dieses schon sehr bald final für die Pixel-Smartphones veröffentlicht. Jetzt hat der Android-Chefentwickler im Rahmen des gestrigen Events verkündet, wann wir mit dem Rollout auf die Pixel-Smartphones rechnen können. Es dauert nicht mehr lange und kommt gleichzeitig früher sowie später als gedacht.



Gestern Abend fand die Android Show statt und insgeheim hätten wir ja damit gerechnet, dass Google neben den großen Android-Ankündigungen auch noch das nächste Kapitel des Smartphone-Betriebssystems starten wird. Denn tatsächlich sind alle Vorabversionen durchlaufen, es sind keine größeren Probleme bekannt und somit wäre ein Startschuss gar nicht unerwartet. Aber es kam dann doch nicht dazu. Stattdessen gab es gestern Abend noch die Android 16 Beta 4.1.

Doch die Teams hatten nicht nur das neue Android-Design oder ein neues Smartwatch-Betriebssystem anzukündigen, sondern auch den Start von Android 16. Wie der Chefentwickler nun verraten hat, wird es beim erwarteten Release im Juni bleiben – mutmaßlich schon zu Beginn des Monats im Rahmen eines größeren Pixel Feature Drops. Denn das neue Betriebssystem wird zuerst auch nur auf die Pixel-Smartphones ausgerollt und erst in den kommenden Monaten von anderen Smartphone-Herstellern adaptiert.

Beobachter rechnen mit einem Release von Android 16 am 3. Juni – also direkt zu Beginn des Monats. Gut möglich, dass man einen näheren Termin im Rahmen der Google I/O in der kommenden Woche mitteilen wird, denn durch die zahlreichen Ankündigungen gibt es einige weitere Abhängigkeiten. Hier könnt ihr euch noch einen schnellen Überblick verschaffen:

Die wichtigsten Neuerungen in Android 16:

