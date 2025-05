Android 16: Google veröffentlicht zweite vierte Beta für alle Pixel-Smartphones – behebt die letzten Probleme

Pünktlich zur heutigen Android Show legt Google noch einmal mit dem vermutlich letzten Vorab-Release von Android 16 nach. Vor wenigen Minuten hat man eine zweite Ausgabe der vierten Beta veröffentlicht, die ab sofort auf alle unterstützten Pixel-Smartphones heruntergeladen werden kann. Mit dieser behebt man viele Probleme, die bisher wohl noch aufgetreten sind und natürlich vor dem breiten Rollout behoben werden mussten. Hier gibt es alle Infos zur neuen Version.



Google öffnet jetzt wirklich das allerletzte Kapitel der Vorabversionen von Android 16: Nach zwei Developer Previews sowie vier großen Beta-Releases mit jeweils weiteren Zwischenversionen stehen wir nun bei der finalen vierten Beta des kommenden Betriebssystems – genauer gesagt bei der Android 16 Beta 4.1. Wir sind also mit großen Schritten in Richtung des finalen Release unterwegs. Laut Googles Chefentwickler wird dieser im Juni stattfinden und ist somit nur noch etwas weniger als vier Wochen entfernt.

Die vierte Android 16 Beta lässt sich auch in der zweiten Ausgabe über den Beta-Channel herunterladen und automatisch installieren sowie auf diesem Weg in den kommenden Wochen auch aktualisieren. Selbst der Umstieg auf die finale Version erfolgt auf diesem Weg und erfordert kein weiteres Eingreifen. Google hat neben einer Liste von Bugfixes keine Neuerungen angekündigt, in den nächsten Tagen werden aber sicherlich noch einige weitere unangekündigte Neuerungen entdeckt. Hier findet ihr die bisherigen Verbesserungen:









Android 16 Beta 4.1 Bugfixes:

Fixed an issue that impacted haptic performance (Issue #392319999)

Fixed an issue that impacted 4k video recording at 4x telephoto (Issue #396804873)

Fixed the weather map disappearing (Issue #407282089)

Fixed lock screen shortcuts triggering with a single tap (Issue #403679494)

Fixed an issue where the microphone indicator is stuck on (Issue #394002077)

Fixed an issue where audio fails to play from the NDK (Issue #410960668)

Fixed a constant battery drain issue (Issue #406421245)

Fixed a black navigation bar appearing on transitions (Issue #411509161)

Fixed a Google app crash when loading a website (Issue #415097836)

Das war auch schon alles, was man offiziell zu verkünden gehabt hat. Neuerungen sind in diesem Stadium natürlich nicht mehr zu erwarten, aber dafür hat man ja heute bei der Android Show gut nachgelegt. Wir haben euch bereits das brandneue Android-Design mit Material 3 Expressive gezeigt.

Wer auf den automatischen Rollout nicht warten möchte, kann die Beta ab sofort auf alle noch unterstützen Pixel-Smartphones vom Pixel 6 bis zum Pixel 9 Pro herunterladen. Klickt dafür einfach auf den folgenden Link, um den Download der Beta-Version für euer Gerät anzustoßen.

» Teilnahme an der Android 16 Beta

» Android 16: So könnt ihr die Beta auf eurem Pixel-Smartphone installieren + kurze FAQ zur neuen Version

» Android Show: Google zündet Produktfeuerwerk von KI bis XR – alle erwarteten Ankündigungen (Übersicht)

[Android Developers Blog]

Letzte Aktualisierung am 2025-05-11 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.