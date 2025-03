Android 16: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der dritten Beta des neuen Betriebssystems (Galerie)

Google hat am Donnerstag die dritte Android 16 Beta veröffentlicht, die die Plattform-Stabilität für diese Version mitbringt und auch eine Reihe von unangekündigten Neuerungen im Gepäck hat. Wir haben euch bereits die offiziellen Neuerungen gezeigt und jetzt schauen wir uns an, welche Verbesserungen und Veränderungen zusätzlich in der neuen Version für die Pixel-Smartphones aufgespürt worden sind.



Am Donnerstag hat Google die Android 16 Beta 3 für Pixel-Smartphones veröffentlicht, an die sich alle Nutzer herantrauen und alle Neuerungen des kommenden Betriebssystems selbst ausprobieren dürfen. Wer das Betriebssystem über den Beta-Kanal der Pixel-Smartphones bezieht, darf sich auf die im Folgenden aufgelisteten Neuerungen freuen. Die dritte Beta mit Plattform-Stabilität bringt die folgenden Verbesserungen aus den verlinkten Artikeln sowie die Neuerungen aus diesem Artikel mit:

Akku nur bis 80 Prozent aufladen

Vor einiger Zeit hat Google den Akku-Schoner eingeführt, der dafür sorgen soll, dass der Akku des Pixel-Smartphones nur bis 80 Prozent aufgeladen wird. Das funktioniert wohl sehr gut, allerdings gibt es auch bisher nicht offiziell beschriebene Ausnahmen. Das ändert sich nun, denn die App verrät nach dem Update, wann es einen vollen Aufladevorgang geben wird. In etwa alle zwei Wochen wird der Akku zur Kalibrierung auf 100 Prozent aufgeladen, um den Schoner weiterhin effektiv zu halten.









Neue Akku-Gesundheit

In den Einstellungen findet sich nach dem Update der neue Bereich der Akku-Gesundheit. In diesem lässt sich ablesen, wie es um den verbauten Akku im Smartphone steht, wobei man die Gesundheit bzw. die verfügbare Kapazität in Prozent angeben kann. Neigt sich die Gesundheit in die falsche Richtung, könnt ihr mit Tools wie dem Akku-Schoner entgegenwirken, das adaptive Aufladen aktivieren oder auch eine Reihe von Hilfe-Ressourcen direkt aus dieser Oberfläche abrufen.

» Das ist die neue Android Akku-Gesundheit

Apps im Taskmanager schließen

Es gibt eine Änderung im Taskmanager von Android, die allen Nutzern zugutekommt, die eine App nicht per Geste oder Swipe schließen können. Sei es dauerhaft oder nur im aktuellen Moment. Direkt im Taskmananger haben Apps in der Menü-Oberfläche nun einen Schließen-Button. Dieser bewirkt genau das, was ihr erwarten würdet und hat den gleichen Effekt, als wenn ihr die App per Swipe vom Display entfernen würdet. Es ist allerdings kein Force-Stop.

Kein Extra-DIM mehr

Das mit der Developer Preview eingeführte Extra-DIM für die Display-Einstellungen ist mit der dritten Beta wieder entfernt worden und dürfte damit wohl nicht den Weg in das finale Betriebssystem finden. Mit Extra-DIM war es möglich, das Display bei Bedarf noch dunkler zu schalten, um den Akku maximal zu schonen oder sich an eine sehr dunkle Umgebung anzupassen. Vermutlich wird man das mit einer späteren Version in optimierter Form zurückbringen.









Neue Einstellungen-Suche

In den Einstellungen gibt es einen größeren Umbau, der sich derzeit aber noch etwas holprig zeigt und wohl dafür sorgen soll, dass jede einzelne Option sich in einer eigenen Karte befindet. Es ist ein reiner visueller Unterschied, der aber für die Übersicht größere Unterschiede machen kann. Die auffälligste Änderung befindet sich beim Suchen-Feld, mit dem sich die Einstellungen durchsuchen lassen. Auf obigem Screenshot könnt ihr sehen, dass sich dieses deutlich vom Rest der Oberfläche abhebt.

