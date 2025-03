Android 16: Google veröffentlicht dritte Beta für alle Pixel-Smartphones – alle Neuerungen & Downloadlinks

Die neue Beta von Android 16 ist da! Exakt einen Monat nach der zweiten Beta hat Google vor wenigen Minuten die dritte Version veröffentlicht, die ab sofort auf alle unterstützten Pixel-Smartphones heruntergeladen und installiert werden kann. Mit der dritten Ausgabe des neuen Betriebssystems dürfen sich viele Nutzer herantrauen und auch die mit dieser Version erreichte Plattform-Stabilität ist ein wichtiger Schritt. Hier findet ihr alle Infos.



Google öffnet wieder ein neues Kapitel in der langen Geschichte von Android: Nach zwei Developer Previews und mittlerweile auch zwei Beta-Versionen stehen wir nun bei der dritten von insgesamt vier (+1) geplanten Betas, sodass wir uns mit großen Schritten dem finalen Release nähern. Wer sich aus guten Gründen nicht an die Entwicklervorschau getraut hat und auch der ersten und vielleicht sogar zweiten Beta nicht ganz getraut hat, darf das jeztzt mit der dritten Beta nachholen. Diese sollte weitestgehend fehlerfrei sein und erreicht mit dieser Ausgabe auch die Platttformstabilität, nach der unter der Haube nichts relevantes mehr geändert wird.

Die zweite Android 16 Beta lässt sich über den Beta-Channel herunterladen und automatisch installieren sowie in den kommenden Wochen und Monaten auch aktualisieren. Google hat einige Neuerungen angekündigt, in den nächsten Tagen werden mit Sicherheit viele weitere unangekündigte Verbesserungen entdeckt und auch in den ersten beiden Developer Previews gab es schon jede Menge Veränderungen zu entdecken. Ihr findet sie in den folgenden beiden Artikeln:

Mit der dritten Beta werden alle Neuerungen sofern sie aktuell noch enthalten sind, stabiler sein und haben ab dieser Phase auch schon eine sehr gute Chance, in der finalen Version unterzukommen.









Die wichtigsten Neuerungen in Android 16 Beta 3

Höherer Textkontrast: In den Barrierefrei-Einstellungen lässt sich nun ein höherer Textkontrast festlegen, der das neue Feature „Outline Text“ aktiviert. Dieses legt einen Bereich für höheren Kontrast hinter den Text, so wie ihr das auf obigen Screenshots erkennen könnt.

Broadcast Audio: Pixel-9-Smartphones mit Android 16 Beta können jetzt Audio über Auracast an kompatible Hörgeräte senden. Auracast, basierend auf LE Audio, ermöglicht es, Audio in öffentlichen Räumen wie Flughäfen oder Konzerten direkt an Hörgeräte zu übertragen.

Local Network Protection: Android 16 Beta 3 ermöglicht das Testen von „Local Network Protection", das in einer zukünftigen Android-Version kommt. Dieses Feature gibt Nutzern mehr Kontrolle darüber, welche Apps auf Geräte im lokalen Netzwerk zugreifen dürfen. Zukünftig müssen Apps eine spezielle Berechtigung anfordern, um auf das lokale Netzwerk zuzugreifen, was die Privatsphäre und Sicherheit erhöht.

Das war auch schon alles, was man offiziell zu verkünden hat. Ziemlich sicher gibt es auch in diesem Release wieder sehr viel mehr und wir werden euch im Laufe der nächsten Tage natürlich auf dem Laufenden halten und alle Verbesserungen wie üblich übersichtlich zusammenfassen. Wer darauf nicht warten möchte, kann die Beta ab sofort auf alle noch unterstützen Pixel-Smartphones vom Pixel 6 bis zum Pixel 9 Pro herunterladen. Klickt dafür einfach auf den folgenden Link, um den Download der Beta-Version für euer Gerät anzustoßen.

» Teilnahme an der Android 16 Beta

» Android 16: So könnt ihr die Beta auf eurem Pixel-Smartphone installieren + kurze FAQ zur neuen Version

