Gemini: Neue kostenlose Funktionen starten jetzt für alle Nutzer – Gems KI-Agenten und Deep Research (Video)

Google bietet das KI-Modell sowie den ChatBot Gemini in unterschiedlichen Formen an, wobei die meisten Nutzer auf die Gratis-Variante setzen dürften, die in diesen Tagen immer mehr neue Features erhält. Jetzt werden zwei weitere Advanced-Funktionen kostenlos für alle Nutzer freigeschaltet, für die diese bisher zur Kasse gebeten wurden: Deep Research und die KI-Agenten Gems starten jetzt für alle Nutzer.



Man muss sich schon wundern, womit Google die zahlenden Gemini Advanced-Abonnenten bei Laune halten will, denn in diesen Tagen werden immer mehr Gemini-Funktionen kostenlos angeboten und mit dem heutigen Tag kommen schon wieder zwei wichtige Features dazu, die nun von allen Nutzern kostenlos verwendet werden können. Beide Funktionen wurden erst in den letzten Monaten gestartet und bilden praktisch die Grundlage für eine umfangreiche und teils professionelle Nutzung von Gemini.

Gemini Gems – KI-Agenten für alle Nutzer

Die erste Neuerung sind die KI-Agenten Gemini Gems, mit denen die Nutzer sich eigene KI-Agenten und Experten erstellen können. Diese lassen sich in bestimmte Richtungen lenken, mit Informationen füttern und somit als selbstgemachte Experten für einzelne Bereiche speichern und verwenden. Es gibt eine Reihe von vorgefertigten Gems und die Nutzer können auch eigene KI-Agenten erstellen.

Die Gems sind im Sommer letzten Jahres in einer Preview gestartet und werden im Laufe der nächsten Tage für alle Nutzer kostenlos freigeschaltet. Damit kann Gemini noch ausführlicher und umfangreicher als bisher genutzt werden. Vor allem für die immer wieder zitierte Ära der KI-Agenten spielen die Gemini Gems eine wichtige Rolle.

Gemini Deep Research für alle Nutzer

Erst vor wenigen Wochen hat Google das neue Modell Gemini Deep Research für viele Nutzer gestartet, kurz darauf auch auf das Smartphone gebracht, und jetzt gibt man dieses umfangreiche Recherche-Tool für alle Nutzer frei. Ab sofort können alle Nutzer das neue Modell Gemini Deep Research auswählen und bei Bedarf frei verwenden. Das Modell steht an gewohnter Stelle zur Verfügung und kann einfach ausgewählt sowie anschließend genutzt werden.

Mit Deep Resaerch haben Nutzer die Möglichkeit, den persönlichen KI-Forschungsassistenten zu verwenden, der nach Angaben der Entwickler sehr umfassende, leicht lesbare Berichte zu praktisch jedem Forschungsthema erstellen kann. Google Gemini Deep Research soll Gemini Advanced-Nutzern viel Zeit und nach eigenen Angaben stundenlange Rechenzeit ersparen.

