Gemini: Google startet neues KI-Modell Deep Research jetzt für Smartphone-Nutzer – Teil von Gemini Advanced

Google bietet den KI-ChatBot Gemini und das darunterliegende KI-Modell in unterschiedlichen Varianten und Versionen an, wobei sich diese nicht nur durch ihre Leistungsfähigkeit, sondern auch die Herangehensweise unterscheiden können. Jetzt startet das nächste Modell in der neuen Generation, das für ausführliche Analysen konzipiert ist: Gemini Deep Research für Smartphone-Nutzer.



Googles Gemini-Team gibt nicht nur funktionell weiter Gas, sondern auch bei der Verbreitung der einzelnen KI-Modelle. In den letzten Wochen wurden viele neue Modelle hinzugefügt, bestehende auf aktuelle Versionen aktualisiert und zum Teil auch bisher kostenpflichtige Features für Nutzer der Gratis-Variante freigegeben. Jetzt macht man den nächsten Schritt in diese Richtung und gibt ein neues Modell für mobile Nutzer frei.

Ab sofort können alle zahlenden Abonnenten von Gemini Advanced das neue Modell Gemini Deep Research auch auf dem Smartphone verwenden. Das Modell steht an gewohnter Stelle zur Verfügung und kann einfach ausgewählt sowie anschließend genutzt werden. Mit Deep Resaerch haben Nutzer die Möglichkeit, den persönlichen KI-Forschungsassistenten zu verwenden, der nach Angaben der Entwickler sehr umfassende, leicht lesbare Berichte zu praktisch jedem Forschungsthema erstellen kann.

Google Gemini Deep Research am Smartphone soll Gemini Advanced-Nutzern viel Zeit und nach eigenen Angaben stundenlange Rechenzeit ersparen. Dass das nun auch am Smartphone möglich ist, erhöht die Wahrscheinlichkeit der Nutzung und soll dafür sorgen, dass die Nutzer direkt am Smartphone solche Inhalte erstellen können, die dann bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt am Desktop weiterbearbeitet werden.

