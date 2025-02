Gemini Live: Der KI-ChatBot soll menschlicher werden – Google setzt jetzt auf natürliche Konversationen

Google hat mit Gemini Live eine neue Form der Kommunikation in den KI-ChatBot gebracht, die die Nutzer dazu animieren soll, diesen deutlich häufiger und auch länger in Anspruch zu nehmen. Die jüngsten Updates zeigen, dass man dabei vor allem auf eine Karte setzen will, die den allermeisten ChatBots bisher nicht unbedingt zugerechnet werden kann: Menschlichkeit.



Wer sich mit einem smarten Assistenten oder einem KI-ChatBot unterhält, dem ist normalerweise stets bewusst, dass er sich mit einer Maschine unterhält. Die Konversation besteht im Wesentlichen aus Frage-Antwort und wenn sich die nächste Frage auf die vorherige beziehen kann, ist das schon ein großer Schritt. Zur Informationsbeschaffung funktioniert das wunderbar, doch für viel mehr taugt das aufgrund dieser Struktur nicht. Das Chat-Format ist vielleicht auch nicht 100%ig dazu geeignet, daran etwas zu ändern.

Weil Google die Nutzung von Gemini forcieren und in diesem Jahr die Reichweite und den Nutzungsumfang sehr deutlich bis zur Marktführerschaft ausbauen will, muss man sich daher etwas einfallen lassen. Und dabei setzt man auf eine Karte, die man schon beim Google Assistant vor vielen Jahren ausspielen wollte: Eine fortgesetzte Konversation, bei der das virtuelle Gegenüber nicht jedes Mal angesprochen werden muss. Bei dem es nicht nur den A-B-Austausch gibt, sondern eine echte Konversation mit langen Antworten, kurzen Antworten, Unterbrechungen, Nebengeschichten und vielleicht auch mal der eine oder andere eingestreute Wortwitz.

Beim Google Assistant stand man damals noch vor der Hürde, dass die Nutzer diesen wie das Google-Suchfeld behandelten und nur mit knappen und stichpunktartigen Befehlen fütterten. Die Spracheingabe hat das weitestgehend gelöst und die Nutzer darauf trainiert, auch konkrete Fragen zu stellen. Zu Gemini-Zeiten sind die Nutzer dies gewohnt, aber von Natürlichkeit sind wir noch weit entfernt.









Gemini Live soll zum persönlichen Assistenten werden

Kürzlich hat man ein großes Update für Gemini Live angekündigt, das die Konversationen dynamischer gestalten soll. Das große Ziel ist es, dass die Nutzer vergessen, dass sie mit einer Maschine sprechen. Dafür räumt man alle Hindernisse aus dem Weg: Sprache statt Text, eine praktisch vollkommen leere und nicht funktionell wirkende Oberfläche, eine fortgesetzte Konversation, eine ständige Verfügbarkeit und jetzt mehr Dynamik, größeres Verständnis, Unterstützung von Akzenten und Dialekten. Nicht umsonst sieht die Gemini Live-Oberfläche so aus wie die Oberfläche der Telefon-App bei einem aktiven Gespräch.

Diese simulierte Menschlichkeit ist es, die die Nutzer dazu animieren könnte, Gemini Live noch häufiger zu verwenden. Und genau darum geht es bei Google. Derzeit gilt das nur auf dem Smartphone, doch schon bald soll Gemini Live als Basis der smarten KI-Brillen starten und dann sollten die Nutzer schon einmal diese Art der Nutzung gewohnt sein. Ähnliches gilt für einen sicherlich nicht zu weit entfernten Start von Gemini Live auf der Smartwatch.

Schon vor Jahren hatte Google damit experimentiert, auch die Antworten der ChatBots (damals des Assistant) menschlicher zu gestalten. Dazu hatte man an einigen Stellen ein überlegendes „äh“ eingefügt, unterschiedliche Sprechgeschwindigkeiten, kurze Denkpausen und Ähnliches. Alles Dinge, die jeder Mensch tut – auch wenn man es oft ausblendet. Achtet mal bewusst darauf, wenn ihr euch mit Jemandem unterhaltet. Merkt man meist gar nicht. Aber genau das ist es, dass die Konversation menschlich erscheinen und nicht als Text-Vorlesemaschine wahrnehmen lässt.

Wenn Google das knackt, ist es zunächst mehr wert als jeder qualitativer Fortschritt beim Inhalt der Antworten. Denn wenn ich meinen Elektriker nach dem perfekten Spaghetti-Rezept frage, kann ich auch (meist) keine qualifizierte Antwort erwarten. Man muss davon wegkommen, Gemini als Allwissend und stets korrekt darzustellen, das nimmt Druck heraus und sorgt durch kleine Fehler gleichzeitig ein weiteres Mal für etwas mehr Menschlichkeit. Ich wette, dass wir dazu zur diesjährigen Google I/O einiges hören werden. Und wenn nicht, irre ich mich. Irren ist menschlich.

