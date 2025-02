Google Days bei Media Markt Saturn: Hohe Rabatte auf Pixel 9, Pixel 8a, Pixel Tablet, Nest, Fitbit und Pixel Watch

Googles Hardware-Portfolio wächst auch in diesem Jahr weiter und wird schon in Kürze um neue Geräte erweitert, wobei wir die erste Neuvorstellung schon in wenigen Wochen erwarten. Anlässlich dessen sind nur noch an diesem Wochenende bei Media Markt und Saturn die Google Days gestartet, die euch wieder große Teile des Pixel-Portfolios sowie der anderen Google-Marken deutlich vergünstigt bringen. Wie gewohnt gibt es als Konter auch wieder die starken Pixel-Aktionen bei Amazon mit 50 Euro Extra-Rabatt und Gratis-Schutzhülle.



Es ist wieder soweit, worauf einige Nutzer vielleicht schon gewartet haben: Bei den beiden Händlern Media Markt und Saturn laufen nur noch heute und morgen die Google Days, die eine ganze Woche lang die besten Deals und starke Preise rund um das Google-Portfolio bringen. Mittlerweile besteht dieses bekanntlich hauptsächlich aus Pixel-Produkten, aber es gibt auch hohe Rabatte auf einige Nest-Produkte, auf die Fitbit-Geräte sowie weitere Produkte aus dem Portfolio des Unternehmens.

Aber nicht nur die Pixel-Smartphones, die Pixel Watch oder das Pixel Tablet und die Pixel Buds sind einzeln rabattiert, sondern auch die Kombi-Angebote können sich in dieser Woche sehen lassen. Denn ihr bekommt einen Eintauschbonus in Höhe von bis zu 100 Euro extra bei Rückgabe eures alten Smartphones. Noch günstiger wird es, wenn ihr einen Mobilfunktarif abschließt und euch das Pixel 9 für nur 19,99 Euro pro Monat oder Pixel 9 Pro XL für nur 39,99 Euro pro Monat sichert – dann schon inklusive Handyvertrag. Vergleicht die Preise, aber es kann sich lohnen.

Die Google Days gelten noch bis einschließlich 16. Februar, also bis Sonntag Abend, aber ihr solltet euch dennoch nicht zu viel Zeit lassen, falls Interesse besteht. Außerdem könnt ihr auch bei Amazon vorbeischauen, denn wie üblich gibt es im Google Store bei Amazon ähnliche Angebote, hohe Rabatte auf die Pixel-Smartphones sowie noch einmal 50 Euro Extra-Rabatt auf das Pixel 9 und eine Gratis-Schutzhülle für das Pixel 9 Pro – lasst euch das nicht entgehen.

» Google Days bei Media Markt

» Google Days bei Saturn

» Google Store Aktionen bei Amazon

