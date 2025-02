Pixel 10-Smartphones: Diese Modelle wird Google bald vorstellen – neuer Leak verrät Geräte und Codenamen

Google wird in diesem Jahr noch einen ganzen Schwung neuer Produkte auf den Markt bringen, darunter auch die Pixel 10-Smartphones, über die bisher noch nicht ganz so viel bekannt geworden ist. Jetzt legen die Leaker die Grundlage für den ersten Schwung, denn es sind die Codenamen und damit auch die geplanten Modelle durchgesickert, die Google mutmaßlich schon im August vorstellen wird.



Die Pixel 10-Smartphones werfen ihre langen Schatten voraus, denn jetzt konnten Leaker herausfinden, welche Smartphones Google in diesem Jahr auf den Markt bringen wird und welche internen Codenummern sie tragen. Wenig überraschend besteht das Portfolio auch in diesem Jahr wieder aus vier Geräten und orientiert sich damit an der neunten Generation, mit der man erstmals die neue Struktur eingeführt hatte.

Das sind die Pixel 10-Smartphones:

Pixel 10 – GLBWO / GL066

– GLBWO / GL066 Pixel 10 Pro – G4QUR / GN4F5

– G4QUR / GN4F5 Pixel 10 Pro XL – GUL82

– GUL82 Pixel 10 Pro Fold – GU0NP

Zur Jubiläums-Generation bringt Google also wieder vier Geräte auf den Markt, wobei das keine große Überraschung ist. Allesamt werden sie wohl vom Tensor G5 angetrieben, dem ersten Google-SoC aus neuem Hause und ohne Samsung-Unterstützung. Unter der Haube ist das ein großer Schritt, sodass man keine doppelten Experimente eingehen dürfte und das Portfolio frühestens im nächsten Jahr weiter anwachsen kann – in welche Richtung auch immer.

Für Endnutzer sind die Codenamen nicht ganz so relevant, für die Leaker-Szene hingegen sehr. Denn sie sind stets der erste Schritt und auch eine Brücke zu weiteren Quellen, die erste handfeste Details zu den Smartphones verraten. Wir sind jetzt in etwa sechs Monate vor der erwarteten Präsentation, sodass schon in den nächsten Wochen mit den ersten Renderbildern auf Basis von CAD-Daten gerechnet werden darf. Diese erweisen sich oftmals als korrekt und zeigen uns dann, wie die Smartphones aussehen werden. Gerade wegen des Pixel 9a ohne Kameraleiste (siehe die Bilder im folgenden verlinkten Artikel) wird das interessant.

» Pixel 9a: Das ist Googles neues Budget-Smartphone – neuer Leak zeigt die offiziellen Produktfotos (Galerie)

» Pixel 10a: Google könnte einen Tensor-Stopp einlegen – neues Budget-Smartphone mit altem SoC? (Leaks)

