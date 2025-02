YouTube: Google hat große Pläne für diese Jahr – das sind die Schwerpunkte der Videoplattform für 2025

Googles Videoplattform YouTube feiert in diesem Jahr bereits den 20. Geburtstag und hat sich auch anlässlich dessen mal wieder in die Karten blicken lassen, womit die Nutzer und Creator 2025 rechnen können. Im traditionell veröffentlichten offenen Brief an die Community gibt CEO Neal Mohan die Richtung vor und verrät, welche vier Punkte in diesem Jahr im Mittelpunkt stehen werden.



Bei Google stehen in diesem Jahr Jubiläen an, denn nicht nur Google Maps ist 20 Jahre alt, sondern auch YouTube feiert 2025 bereits das vollendete zweite Jahrzehnt. 18 von 20 Jahren unter dem Dach von Google – man ist also auch mit Google bereits erwachsen geworden. Wir haben euch erst vor wenigen Tagen gezeigt, dass YouTube zur Gelddruckmaschine geworden ist und die Umsätze sowohl in puncto Werbung als auch Premium-Abos explodieren. Das alles wäre aber natürlich nicht möglich ohne die Community aus Creatorn und Zusehern.

Jetzt hat CEO Neal Mohan den traditionellen offenen Brief an die Community veröffentlicht und darin die vier Schwerpunkte verraten, die sich die Plattform in diesem Jahr gesetzt hat. Von Fokus kann man dabei kaum reden, denn die Schwerpunkte sind breit gestreut: Podcasts, KI, Creator-Förderung, Monetarisierung, Ausbau des TV-Erlebnisses und Automatisierung.

YouTube als kulturelles Epizentrum: Ob Podcasts, Wahlen, Sport-Events oder Musikfestivals, YouTube bleibt der zentrale Ort, an dem Kultur entsteht und sich global verbreitet. Die Plattform investiert weiter in Podcasts und Monetarisierungsoptionen für Creator*innen.

Hollywood 2.0: Wie YouTuber mit eigenen Studios die Branche revolutionieren – Immer mehr Kreative bauen eigene Studios und produzieren hochwertige Inhalte. YouTube unterstützt sie mit neuen Tools wie Hype und Communities sowie mit zusätzlichen Einnahmequellen über Werbung hinaus.

YouTube ist das neue Fernsehen: Nutzer*innen schauen mittlerweile täglich über 1 Milliarde Stunden YouTube-Inhalte über ihren TV. Mit interaktiven Features und neuen Benefits für die Abo-Modelle definiert YouTube das Fernseherlebnis für die nächste Generation.

Mit KI zu mehr Kreativität: Automatisierte Tools eröffnen neue Möglichkeiten für Creator – Von Auto-Dubbing bis hin zu KI-generierten Hintergründen: KI macht es für Creator*innen einfacher, Inhalte zu produzieren und ein globales Publikum zu erreichen. Gleichzeitig werden neue Schutzmechanismen gegen missbräuchliche KI-Nutzung eingeführt.

