Google Chromecast: Update für die Google TV-Dongles ist da – bringt Android 14 und den Januar-Patch

Auch nach der offiziellen Einstellung wird der Chromecast mit Google TV mit Updates versorgt und erhält somit regelmäßig Bugfixes, Sicherheitsupdates und zum Teil auch neue Features. Jetzt steht ein sehr wuchtiges Update für die Dongles bereit, das neben den üblichen Verbesserungen und dem Februar-Patch auch den Betriebssystem-Unterbau Android 14 im Gepäck hat.



In diesen Tagen bekommen Nutzer der beiden Dongles Chromecast 4K mit Google TV sowie Chromecast HD mit Google TV wieder ein Update angeboten, das mit etwa 809 Megabyte sehr wuchtig ausfällt – und das nicht ohne Grund. Im offiziellen Changelog für die Version UTTC.241218.004 sind nur zwei Verbesserungen aufgeführt, die darin enthalten sein sollen. Einmal ist es der Android-Sicherheitspatch für Januar und zum anderen die Standardformulierung für Bugfixes und Performance-Verbesserungen.

Android security patch level has been updated to January 2025

Other bug fixes and performance improvements

Das sind die Verbesserungen

Aber das ist längst nicht alles, denn Google packt auch den neuen Betriebssystem-Unterbau Android 14 mit in das Update-Paket. Damit macht der Chromecast gleich zwei Mal größere Sprünge, nämlich vom November-Update auf das Januar-Update sowie von Android 12 auf Android 14. Von Bugfixes und Performance-Verbesserungen ist immer wieder die Rede, sodass man mit dieser Standardformulierung nicht all zu viel erwarten sollte. Dass es der Januar-Patch geworden ist, ist nicht ganz überraschend, denn bisher waren die Chromecast-Dongles zwei bis vier Monate hinterher. Auch in diesem Bereich geht es also in die richtige Richtung.

Ausgerollt wird das Update seit heute auf alle Chromecast mit Google TV-Generationen.

