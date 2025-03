Gemini Robotics: Google zeigt ersten Gemini-Roboter auf Basis des KI-Modells für die physische Welt (Video)

Google setzt das KI-Modell Gemini in vielen Bereichen für zahlreiche Aufgaben ein, wobei es in den meisten Fällen um die Verarbeitung von Daten oder generative Funktionen geht. Jetzt hat man einen für die Zukunft vielleicht sehr bedeutenden Schritt vorgestellt, der das KI-Modell mehr oder weniger in die reale Welt bringen soll. In einem Video zeigt man die ersten Testläufe von Gemini Robotics.



Bei Google dreht sich seit längerer Zeit sehr vieles um das KI-Modell Gemini, das längst in praktisch allen wichtigen Produkten integriert ist und einen wachsenden Funktionsumfang bietet. Aber Gemini ist nicht nur für Endnutzer konzipiert, sondern kann als mächtiges Modell auch in anderen Bereichen eingesetzt werden. Jetzt hat man einen Bereich vorgestellt, der bei so manchen KI-Skeptikern sicherlich Sorge auslösen wird, denn erstmals kommt Gemini in die reale Welt, in der es physischen Einfluss nehmen kann.

Google Deepmind hat den Start von Gemini Robotics angekündigt, das die Fähigkeiten des KI-Modells mit der Steuerung eines Roboters vereinen soll. Im oben eingebundenen Video könnt ihr sehen, wie Gemini zwei Roboter-Arme steuert, die vom Nutzer mit vielen Befehlen gefüttert werden, die diese auch zuverlässig ausführen. Das reicht vom Aufräumen über das Sortieren, geht über das Würfeln, das gemeinsame Verschließen eines Reißverschlusses bis hin zur Erstellung eines Origami.

Das haben wir alles in dieser Form schon vor langer Zeit gesehen, aber bisher noch nicht in dieser voll-automatisierten Umsetzung. Denn Gemini nimmt wohl nur die Aufgabe entgegen und steuert die Roboter-Arme anschließend selbstständig. Objekte werden erkannt, identifiziert, Einzelschritte aus den Aufgaben entnommen und die Arme entsprechend gesteuert. Dabei kommen die laut Google meistentwickelten optischen Fähigkeiten bei einem KI-Modell zum Einsatz, das es den Robotern ermöglicht, noch mehr Real-World-Aufgaben zu lösen als je zuvor.

Derzeit ist das ein Testlauf, aber schon bald – rund um die Google I/O – will man mehr von diesen Möglichkeiten zeigen. Google hatte schon vor vielen Jahren ein großes Interesse an Robotik und mit Gemini nun wohl endlich auch die passende Software-Komponente. Wir dürfen gespannt sein, in welche Richtung sich das entwickelt und welche Produkte im Google-Portfolio sich daraus ergeben könnten.

