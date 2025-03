Vom Google-Gründer zum Google-Konkurrenten? Larry Page hat neues KI-Startup gegründet (Bericht)

Die beiden Google-Gründer sind schon vor langer Zeit aus ihren aktiven Rollen im Unternehmen ausgeschieden und mit weiteren Projekten beschäftigt, die bisher nicht viel mit dem Kerngeschäft von Google zu tun hatten. Umso interessanter ist jetzt die Meldung, dass Larry Page ein eigenes KI-Startup gegründet hat, das in gewisser Konkurrenz zu Google steht, sich zunächst aber nur an Unternehmenskunden wenden soll.



Google-Gründer Larry Page hat laut einem Bericht von The Information schon vor längerer Zeit ein neues KI-Startup gegründet, das sich derzeit noch im Stealth-Modus befindet, aber schon bald eines der ersten Produkte oder Dienstleistungen starten könnte. Das neue Unternehmen nennt sich Dynatomics und soll sich damit beschäftigen, die Fertigung in Fabriken effizienter zu gestalten.

Dynatomics soll in allen Bereichen einer Fabrik aktiv werden und mit Künstlicher Intelligenz Optimierungen vornehmen können, um Prozesse zu beschleunigen, Kosten zu senken, Anforderungen herunterzufahren oder sonstige Einsparungen vornehmen zu können. Auch beim Einkauf und der Entsorgung will Dynatomics hilfreich sein. Konkrete Details sind bisher nicht bekannt, es ist aber davon auszugehen, dass Pages neues Unternehmen zunächst nur Software entwickeln wird.

Für das neue Unternehmen hat Larry Page ein Team von Ingenieuren unter seinem neuen Dach versammelt, das darüber hinaus ambitionierte Ziele hat. So heißt es in dem Bericht, dass man hochoptimierte Designs für Objekte erstellen will, um den Umgang mit diesen in den Fabriken zu erleichtern.

Klingt nach einer interessanten Idee, aber natürlich ist Page damit nicht der erste am Markt. Der Google-Gründer gehört zu den reichsten Menschen der Welt und kann dementsprechend einen langen Atem haben. Noch überraschender ist es allerdings, dass er in einem Bereich aktiv ist, in dem er zumindest zum Teil in einer Konkurrenzsituation zur Alphabet Holding steht.

