Pixel 10 Pro: Das ist Googles neues starkes Smartphone – erster Leak zeigt fast unverändertes Design (Galerie)

In etwa fünf Monaten dürfte Google die Pixel 10-Smartphones vorstellen, über die bisher nur wenig bekannt gewesen ist – doch das hat sich heute geändert. Nach dem Leak des Pixel 10 am Nachmittag gibt es nun erstes Bildmaterial vom Google Pixel 10 Pro, das als, technisch gesehen, größerer Bruder erscheinen wird. Auch bei diesem Modell hat man den Hardware-Designern ihren wohlverdienten Urlaub gelassen.



Nachdem kürzlich die internen Bezeichnungen der Pixel 10-Smartphones aufgetaucht sind, war mit einem baldigen Leak von ersten Details zu rechnen – und jetzt ist es soweit. Wir haben euch bereits die Renderbilder des Google Pixel 10 gezeigt und jetzt gibt es die ähnlichen Bilder vom Google Pixel 10 Pro. Es ist nicht ganz überraschend, dass auch dieses dem Vorgänger zum Verwechseln ähnlich sieht.

Auch das Pixel 10 Pro setzt auf das gleiche äußerliche Design, bei dem sich wohl nur einige Details oder vielleicht auch gar keine Komponenten vom jeweiligen Vorgänger unterscheiden. Wir sehen weiterhin die markante Kameraleiste, die Google mit der neunten Generation noch einmal etwas vergrößert hatte und sich damit wohl auch schon die Richtung für das Pixel 10 und Pixel 10 Pro vorgegeben hat. Beim Pro-Modell war ohnehin nicht mit einer kleineren Leiste zu rechnen, anders, als beim Pixel 9, sodass das Smartphone-Design doch recht erwartbar war.

Ein Blick auf die Größenangaben bringt ebenfalls das gleiche Bild zum Vorschein: Die Abmessungen des Smartphones werden mit 152,8mm x 72mm x 8,6mm angegeben und liegen damit nur 0,1 Millimeter in der Stärke des Geräts über dem Vorgänger. Wenig überraschend ist damit auch die Displaygröße mit 6,3 Zoll konstant geblieben. Gute Nachricht für Schnellwechsler und Schutzhüllen-Fans: Die Hüllen des Pixel 9 Pro sollen wohl auch auf das Pixel 10 Pro passen.









Weitere Details sind im Laufe der nächsten Tage zu erwarten, denn die Renderbilder machen stets den Anfang und es ergeben sich daraus oftmals neue Informationsquellen. In Kürze ist daher mit den technischen Daten zu rechnen, die im größeren Umfang vielleicht noch vor der Präsentation des Pixel 9a in der nächsten Wochen bekannt sein könnten. Schaut euch bei Interesse auch das Pixel 10 im direkten Vergleich an.

» Erste Renderbilder vom Google Pixel 10

