Google Messages: Google legt den Turbo ein – Bilder lassen sich jetzt signifikant schneller empfangen

Der Messenger Google Messages hat in der letzten Zeit größere Fortschritte gemacht, doch in einem sehr grundlegenden Bereich gab es zuletzt wohl einige Probleme – nämlich beim Versand von Mediendateien. Jetzt hat man einen Turbo für den Empfang von Bildern angekündigt, der dafür sorgen soll, dass die Medien sofort nach dem Eintreffen in guter Qualität abrufbar sind.



Das Versenden von Bildern gehört für viele Menschen zur absoluten Grundfunktion eines Messengers, doch genau bei dieser scheint Google Messages in den letzten Monaten ein Problem gehabt zu haben. Nutzer berichteten davon, dass Bilder in einer schlechten Qualität bis hin zum Pixelbrei eintreffen und erst nach einigen Minuten (!) vollständig geladen worden sind, um diese zu betrachten. Das lag aber nicht am schlechten Handy-Empfang aller Nutzer, sondern es handelte sich um einen Bug.

Das Google Messages-Team hat das Problem nun bestätigt und einen Bugfix angekündigt, der dieses beheben und den generellen Empfang von Medien gar beschleunigen soll. Tatsächlich berichten viele Nutzer jetzt, dass sie noch nie so schnell Bilder per Google Messages empfangen haben, sodass der eingelegte Turbo wohl zu wirken scheint. In der Ankündigung des Fixes heißt es, dass man Verständnis für die Sorgen der Nutzer hat und diese jetzt einen signifikanten Unterschied bemerken sollten.

Der Fix ist eine gute Nachricht für alle Nutzer von Google Messages, doch für mich bleibt die Frage, wie eine solch essenzielle Funktion überhaupt Probleme machen kann – und das über Monate (!) – ohne dass Google dieses Problem sehr zeitnah lösen kann. Der übliche Ablauf, das Problem erst dann zu bestätigen wenn man es gefixt hat und die Nutzer vorher im Regen stehenzulassen, wurde auch hier genommen. Und es scheint nicht verlässlich zu sein, dass das Problem nicht wieder auftaucht.

Die Entwickler sprechen davon, dass solche Probleme sehr komplex sind und man sich die Zeit nehmen will, es richtig zu machen. Für neue Features eine gute Einstellung, für Störungen einer Grundfunktion sollte man das aber vielleicht anders halten.

» Android: Google Messages startet Nacktfoto-Scanner für Family Link-Konten; Eltern haben die Kontrolle (FAQ)

» Google Messages: Messenger wird zum Notizblock – Nutzer können RCS-Nachrichten an sich selbst senden

[9to5Google]