Pixel 10 Pro XL: Das ist Googles neues Smartphone – erster Leak zeigt größte und stärkste Variante (Galerie)

Google wird im Laufe des Sommers die Pixel 10-Smartphones vorstellen, die auch in diesem Jahr wieder in vier verschiedenen Varianten auf den Markt kommen sollen, wovon bereits drei in den letzten Stunden geleakt worden sind. Jetzt gibt es erste Fotos vom Pixel 10 Pro XL, das als größtes Smartphone der Serie auf den Markt kommen wird und sich ebenfalls am bekannten Design orientiert.



Die Leaks rund um die kommenden Pixel 10-Smartphones gehen weiter. Nachdem wir euch bereits gestern das Google Pixel 10 und das Google Pixel 10 Pro gezeigt haben, gibt es jetzt erstes Bildmaterial des Pixel 10 Pro XL. Auch bei diesen Aufnahmen handelt es sich um Renderbilder auf Basis der durchgesickerten CAD-Daten, so wie wir diesen Schritt der Leaker schon seit vielen Jahren kennen.

Wenig überraschend hatten die Hardware-Designer auch für dieses Modell einen Sonderurlaub und haben im Vergleich zum Vorgänger nicht am Äußeren des Smartphones geändert. Nach den nahezu 1:1-Modellen des Pixel 10 und Pixel 10 Pro war das auch nicht zu erwarten. Das Pixel 10 Pro XL zeigt sich also im selben Design wie das Pixel 9 Pro XL. Es kommt als das größte der drei Standard-Smartphones auf den Markt, das über die beste Leistung verfügen dürfte und natürlich auch über das größte Display dieser Generation.

Die Abmessungen sind genauso wie das Design praktisch identisch zum Vorgänger. Mit Maßen von 162,7mm x 76,6mm x 8,5mm ist es lediglich um 0,1mm dicker als sein Vorgänger – exakt das gleiche Wachstum wie beim Pixel 10 und Pixel 10 Pro. Ob das tatsächlich der Fall ist oder vielleicht auf Rundungsfehler zurückzuführen ist, lässt sich zum heutigen Stand noch nicht sagen. Das Display soll eine Größe von 6,8 Zoll haben.









Das Google in diesem Jahr wohl vollständig am bewährten Design festhält, ist für die zehnte Generation ein wenig überraschend, aber aufgrund der größeren Veränderungen des Vorjahres dann doch vielleicht erwartbar gewesen. Wer sich mit dem Design des Vorjahres anfreunden konnte, darf sich daher freuen. Auch die Schutzhüllen des Vorgängers sollen wohl auf die kommenden Generationen passen, was immerhin ein guter Schritt ist.

Schaut euch auch die anderen beiden Smartphones der Pixel 10-Serie an. Leaks zum Pixel 10 Pro Fold gibt es bisher noch nicht, aber auch diese dürften nicht mehr lange auf sich warten lassen.

