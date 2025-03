Google Fotos: Das Cloud-Backup lässt sich jetzt einfach rückgängig machen – neue Funktion löscht Duplikate

Eine der wichtigsten Funktionen von Google Fotos ist das automatische Backup, das zuverlässig alle neuen Bilder und Videos vom Smartphone in die Cloud lädt. Eine praktische Funktion, die aber natürlich den verfügbaren Cloud-Speicherplatz stark dezimieren kann. Jetzt wird eine kürzlich angekündigte neue Funktion für alle Android-Nutzer ausgerollt, mit der sich das Backup durch das Löschen der Cloud-Medien rückgängig machen lässt.



Wer Google Fotos in vollem Umfang nutzen möchte, sollte das Cloud-Backup aktivieren und alle lokalen Medien vom Smartphone auf den Google-Servern sichern. Geht der Speicherplatz dann irgendwann zur Neige und soll nicht erweitert werden, beginnt das große Löschen. Das gilt sowohl bei absichtlicher als auch bei versehentlicher Aktivierung. Bisher war das Löschen der gesicherten Medien nur schwer möglich und ein aufwendiger manueller Prozess, aber das muss nicht mehr sein. Eine neue Funktion macht es den Nutzern deutlich leichter.

Die neue Funktion mit der passenden Bezeichnung „Backup rückgängig machen“ wurde bereits im Dezember angekündigt und wird jetzt für alle Android-Nutzer ausgerollt. Backup rückgängig machen klingt im ersten Moment vielleicht etwas verwirrend, aber die arbeitsweise dahinter ist ganz einfach nachvollziehbar: Die Google Fotos-Algorithmen vergleichen die in der Cloud abgelegten Medien mit den lokal gespeicherten Bilder und Videos, sodass nur die Duplikate aus der Cloud gelöscht werden.

Es werden nur die Bilder und Videos aus der Cloud gelöscht, die sich zum Zeitpunkt des Vorgangs noch auf dem Smartphone befinden. Zumindest durch diese Funktion kann also nichts verlorengehen. Die in der Cloud abgelegten Medien, die sich nicht mehr am Smartphone befinden, bleiben gesichert und werden natürlich nicht gelöscht. Es gibt also zumindest im Rahmen dieser Funktion stets eine Sicherheit vor ärgerlichem Datenverlust. Allerdings sollte man anschließend auch nicht vergessen, dass es eben kein Backup mehr gibt und mit den lokalen Medien sorgsam umgegangen werden sollte.

Die neue Funktion ist in den Einstellungen von Google Fotos zu finden. Öffnet die Optionen und wählt die Kategorie „Backup“, dann scrollt nach unten und wählt anschließend den Punkt „Backup für dieses Gerät rückgängig machen“. Nun die Warnmeldung bestätigen und schon tun die Algorithmen ihre Arbeit. Vernünftigerweise wird das Backup für dieses Gerät dadurch automatisch abgeschaltet. Aktiviert ihr diese wieder, macht ihr praktisch das Rückgängig-machen rückgängig.

