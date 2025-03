Pixel 10: Das ist Googles neues Flaggschiff-Smartphone – neuer Leak zeigt überraschendes Design (Galerie)

Google wird in einigen Monaten die Pixel 10-Smartphones vorstellen und so wie es von mir bereits vermutet wurde, leaken diese noch vor der offiziellen Ankündigung des Pixel 9a. Jetzt sind die ersten Renderbilder des Pixel 10 durchgesickert, die gleich in mehrfacher Hinsicht zu überraschen wissen. Erstmals sehen wir das Pixel 10-Smartphones, das nicht ganz so aussieht, wie wir es erwartet hätten.



Weil Google das gesamte Smartphone-Portfolio auch in diesem Jahr vorzieht, erwarten wir schon im August die Präsentation der Pixel 10-Smartphones – gewissermaßen die Jubiläums-Generation. Wir hatten euch bereits erste Informationen zusammengetragen (siehe vorheriger Link) und jetzt gibt es die ersten Renderbilder, die uns das neue Pixel 10-Smartphone zeigen sollen. Es handelt sich um das Grundmodell.

Wer für die zehnte Generation mit einem größeren Update gerechnet hat, wird wohl enttäuscht, denn das Pixel 10 sieht tatsächlich aus wie ein Pixel 9. Einerseits überraschend, auf der anderen Seite aber auch nicht, da Google schon mit der letzten Generation ein großes Design-Update eingeführt hatte – eventuell wurde dieses vorgezogen. Dafür wird es bei den Pixel 10-Smartphones größere Änderungen unter der Haube geben und den vielleicht wichtigsten Tensor-Schritt seit Einführung des SoC.

Äußerlich gleicht das Smartphone dem Vorgänger fast bis ins Detail. Damit ist auch die zweite Überraschung, nämlich dass die Kameraleiste nicht wie beim Pixel 9a deutlich schrumpft oder zumindest etwas dezenter gestaltet wird, aus dem Sack. Man behält also den üblichen Pixel-Look bei und will auch bei der zehnten Generation offenbar nicht auf das Markenzeichen der recht dominanten Kameraleiste verzichten.









Weitere Infos in Kürze. Artikel wird laufend aktualisiert.

Basierend auf den Renderbildern bzw. deren zugrundliegenden durchgesickerten CAD-Daten, kennen wir nun auch die möglichen Abmessungen des Pixel 9-Smartphones: Dieses soll eine Größe von 152,8mm x 72mm x 8,5mm haben und wäre damit gar um 0,1 Millimeter dicker als sein Vorgänger. Man könnte also sagen, dass die Größe exakt gleich bleibt und vielleicht auch die Pixel 9-Schutzhüllen auf das Pixel 10 passt.

Da der erste Leak nun durch ist, werden sich in den nächsten Tagen sicherlich die Schleusen öffnen. Mutmaßlich morgen wird es die ersten Renderbilder des Pixel 10 Pro geben und kurz darauf schon die ersten handfesten technischen Daten.

» Pixel 10-Smartphones: Die neuen Google-Smartphones kommen – alles was bis jetzt bekannt ist (Leaks)

» Pixel 10-Smartphones: Umfangreicher Leak verrät alle neuen Kameratricks der kommenden Generation

Letzte Aktualisierung am 2025-03-06 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[Android Headlines]