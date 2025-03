Pixel 10-Smartphones: Die neuen Google-Smartphones kommen – alles was bis jetzt bekannt ist (Leaks)

Google wird in diesem Jahr die Pixel 10-Smartphones vorstellen, die gar nicht mehr so weit entfernt sind, wie man zunächst denken würde. Tatsächlich befinden wir uns schon in der Halbzeit zwischen der neunten und zehnten Generation, sodass wir den Start in den März dazu nutzen wollen, alle bisher bekannten Infos der neuen Google-Smartphones zusammenzufassen. Denn die nächsten Wochen dürften sehr interessant werden.



Die Pixel-Smartphones gehen in diesem Jahr bereits in die zehnte Generation und nicht wenige Nutzer hoffen darauf, dass Google dieses kleine Jubiläum zum Anlass für größere Sprünge nehmen wird. Zwar ist bisher nichts in dieser Richtung bekannt, aber dennoch werden die Pixel 10-Smartphones bereits erwartet und haben sich auch schon das eine oder andere Mal bei den Leakern gezeigt. Noch sind sie ein gutes halbes Jahr entfernt, aber nach den Leaker-Zeitplänen der letzten Jahre sollte der erste große Schwung nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Weil schon in diesem Monat das Google Pixel 9a vorgestellt werden wird, das sowohl mit seinem Äußeren als auch der Preisgestaltung begeistern kann, richten wir den Blick schon einmal eine halbe Generation weiter – nämlich zu den Pixel 10-Smartphones. Unter der Haube erwarten wir einen größeren Schritt, denn Google wird mit der nächsten Ausgabe mehr Kontrolle über den SoC übernehmen, wobei man sich von Samsung verabschiedet.

Außerdem macht die deutlich verkleinerte Kameraleiste des Pixel 9a Hoffnung darauf, dass die nächste Smartphone-Generation nicht mehr ganz so unförmig sein wird, wie es sich von der sechsten bis neunten Serie immer weiter verschärft hat. Man hatte die Kameraleiste von Generation zu Generation immer deutlicher betont – laut Designern mit voller Absicht – und was wäre es für ein überraschender Schritt, wenn man sich plötzlich davon verabschieden könnte?

Hier findet ihr nun alle bisher bekannten Informationen rund um die Pixel 10-Smartphones.









Diese Pixel 10-Smartphones kommen

Laut den letzten Leaks wird Google auch in diesem Jahr vier Pixel 10-Smartphones auf den Markt bringen. Das ist nicht weiter überraschend, denn nachdem man das neue Portfolio erst mit der neunten Generation eingeführt hat, gäbe es kaum einen Grund, jetzt schon wieder an diesem zu zweifeln. Die folgenden Smartphones sollen vorgestellt werden. Die Codenamen sind für die Endgeräte nicht von Bedeutung, aber wichtig für Leaker. Mehr Infos dazu findet ihr im Pixel 10-Artikel.

Pixel 10 – GLBWO / GL066

– GLBWO / GL066 Pixel 10 Pro – G4QUR / GN4F5

– G4QUR / GN4F5 Pixel 10 Pro XL – GUL82

– GUL82 Pixel 10 Pro Fold – GU0NP

Brandneuer Tensor-SoC

Seit der sechsten Pixel-Generation setzt Google auf den eigenen Tensor-SoC statt auf die zuvor verwendeten Qualcomm-Chips. Während die erste Generation noch vollständig auf einem niemals veröffentlichten Samsung Exynos basierte, hat man sich in den folgenden Jahren immer weiter von diesem wegbewegt und Samsung nur noch als Fertigungspartner benötigt. Aber auch von diesem wird man sich mit den Pixel 10-Smartphones bzw. dem Tensor G5 entfernen.

Der Tensor G5 soll von TSMC gefertigt werden, wobei der bekannte Auftragsproduzent aber nur die Herstellung übernehmen soll, während das gesamte Produkt und die Entwicklung erstmals unter dem Dach von Google stattfand. Erst ab dem G5 kann sich Google daher als SoC-Entwickler bezeichnen, während man zuvor nur den eigenen Aufkleber auf das angepasste Samsung-Produkt geklebt hat (im übertragenen Sinne). Das Modem soll ebenfalls nicht mehr von Samsung kommen, sondern aus dem Hause MediaTek.

Verkleinerte Kameraleiste?

Mit dem Pixel 9a verzichtet Google erstmals seit der fünften Generation auf die auffällige Kameraleiste. Zwar ist im Budget-Smartphone keine Zoom-Kamera verbaut, aber dennoch war/ist es schon erstaunlich, dass das plötzlich wieder möglich ist. Es scheint daher gut möglich, dass es auch bei den Pixel 10-Smartphones zu einer Verkleinerung kommt. Auch an einer deutlichen Verkleinerung der Zoom-Kamera arbeitet Google schon seit Jahren und vielleicht kann man nun einen Durchbruch zeigen.

Einen ersten Deut in Richtung des möglichen Pixel 10-Designs haben wir vor einigen Wochen von den Pixel 10-Schutzhüllen bekommen. Zwar ist die Kameraleiste zu sehen, aber sie könnte dennoch deutlich kleiner ausfallen als bisher.

» Das sind die erwarteten Pixel 10-Kameratricks









Verkaufsstart und Preis

Wir erwarten, dass Google die Pixel 10-Smartphones schon im August vorstellen und auf den Markt bringen wird. Bereits die neunte Generation kam im August und man hat das gesamte Android-Portfolio vorgezogen. Android 16 kommt früher, das Pixel 9 kam früher, das Pixel 9a kommt in Kürze ebenfalls früher und es gibt daher kaum einen Zweifel daran, dass das nicht auch bei den Pixel 10-Smartphones der Fall sein wird. Zwei Monate früher wären Anfang bis Mitte August für die Präsentation sowie Ende August für den Verkaufsstart.

Und damit befinden wir uns tatsächlich schon über der Halbzeit zwischen dem Pixel 9 und dem Pixel 10. Es ist daher zu vermuten, dass die Leaker schon in den Startlöchern stehen und nur darauf warten, uns in Kürze die ersten Renderbilder sowie technische Daten zu präsentieren. Bis Ende März ist mit Sicherheit mit einem sehr großen Leak zu rechnen. Daher auch dieser Übersichtsartikel.

Zum Verkaufspreis gibt es noch gar keine Informationen, sodass eine Spekulation an dieser Stelle kaum lohnt. Zunächst müssen wir die ersten handfesten Infos abwarten und dann kann man über die Zahl vor dem Euro-Symbol nachdenken.

