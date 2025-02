Google Messages: Messenger wird zum Notizblock – Nutzer können RCS-Nachrichten an sich selbst senden

Die Messenger-App Google Messages hat in den letzten Jahren funktionell stark nachgelegt und wird schon bald ein Feature erhalten, das den Anwendungsbereich erhöhen kann. Denn in Kürze wird es den Nutzern ermöglicht, sich selbst eine RCS-Nachricht zu senden und damit Informationen kurzfristig, schnell und bequem zu speichern. Die Nutzung als alternativer Notizblock wird damit möglich.



Viele Nutzer haben auf ihrem Smartphone Zugang zu zahlreichen Apps, mit denen sich sowohl wichtige als auch sehr viele unwichtige Bereiche abdecken lassen. Ein Messenger sowie ein Notizblock oder eine andere Form der Informationsverwaltung gehören sicherlich zur ersten Gruppe und werden normalerweise getrennt voneinander verwendet. Doch eine neue Funktion in Google Messages soll es schon bald ermöglichen, auch diese Messenger-App als Notizblock zu verwenden.

Die neue Funktion wird es ermöglichen, sich selbst eine Nachricht im RCS-Format zu senden. Das war bisher tatsächlich nicht möglich, denn sobald die eigene Person als Chatpartner ausgewählt wurde, ließen sich die Inhalte nur im SMS-Format versenden – also Nur-Text. Nach dem Rollout ist es dann möglich, die gesamte RCS-Bandbreite zu nutzen und sich somit selbst formatierte Inhalte zu senden, Emojis zu senden, Bilder, Videos, Sprachnachrichten und was sonst noch so alles unterstützt wird.

Das ist vielleicht keine Funktion, auf die viele Nutzer seit langer Zeit gewartet haben, deren Komfort aber dennoch sicherlich gerne mitgenommen wird. Wer das schon einmal versucht hat, und enttäuscht den Wandel zur SMS bemerken musste, darf sich daher freuen, es beim nächsten Versuch zu schaffen.

Und wer denkt, dass so etwas nicht notwendig ist: Sowohl in meinem Umfeld als auch bei mir selbst ist es fast schon üblich, sich wichtige Informationen, URLs oder Ähnliches per E-Mail, WhatsApp oder auf anderen Wegen selbst zu senden. Denn in den meisten vollgepackten Notizen-Apps geht es dann doch wieder unter.

[AssembleDebug @ X]