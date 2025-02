Google Messages: Nachrichten lassen sich in Kürze für alle Nutzer nachträglich löschen (Teardown)

Die Messenger-App Google Messages baut ihren Funktionsumfang recht langsam aus und jetzt steht das nächste Update vor der Tür, das sich bereits im Rahmen eines Teardowns zeigt. Nach der notwendigen Grundsteinlegung im RCS-Standard wird Google Messages in Kürze die Möglichkeit bieten, Nachrichten nicht nur im eigenen Chat zu löschen, sondern für alle Nutzer. Kennt man aus anderen Messenger-Apps.



Google Messages bietet allen Nutzern die Möglichkeit, Nachrichten aus einer Konversation zu löschen. Das gilt sowohl für eigene Nachrichten als auch für die, die man von anderen Nutzern erhalten hat. Diese Löschung geschieht allerdings nur im eigenen Chatfenster und hat keinen Einfluss auf das, was der Chatpartner oder die Chatgruppe sehen kann. Das soll sich in Kürze ändern, denn Google Messages wird das Feature „Delete for all“ implementieren.

Aus einem Teardown der aktuellen Google Messages-App geht hervor, dass die Nutzer schon bald die Möglichkeit haben werden, eine Nachricht vollständig für alle Nutzer aus der Konversation zu löschen. Das gilt natürlich nur für die Nachrichten, die der Nutzer selbst versendet hat und somit in gewisser Weise zurückziehen kann. Auch wenn das Gegenüber oder die Chatgruppe die Nachricht bereits gelesen hat, kann diese auf diesem Weg nachträglich gelöscht werden.

Voraussetzungen oder Limits für die Löschung scheint es nicht zu geben. Also keine Löschung nur für wenige Minuten oder Stunden, sondern die Löschung kann jederzeit erfolgen. Andere Nutzer sehen statt der Nachricht dann die Meldung, dass der Autor die Nachricht gelöscht hat. Es bleibt also nachvollziehbar und ist somit nicht möglich, einen gesendeten Inhalt vollständig zu verschleiern. Kennt man in der Form auch aus anderen Messenger-Apps wie WhatsApp.

Die neue Funktion scheint schon weit fortgeschritten zu sein und könnte mit der stabilen Version 2.7 ausgerollt werden. Die entsprechenden Vorarbeiten für den RCS-Standard wurden im vergangenen Jahr vom GSMA-Konsortium getan, sodass die Umsetzung nicht Google Messages-spezifisch ist, sondern für alle Messenger-Apps gelten kann.

