Pixel Wetter: Google startet neue Funktionen für die Wetter-App – Orte speichern, Datum und Schneefall

Die Android-App Pixel Wetter kann alle Nutzer der Pixel-Smartphones recht zuverlässig über das aktuelle Wetter sowie die Prognosen informieren, wobei beides seit dem letzten Redesign in einer scrollbaren Oberfläche untergebracht ist. Jetzt werden einige Neuerungen ausgerollt, die es den Nutzern erleichtern sollen, die Vorhersage für die nächsten Tage besser einzuordnen sowie neue Orte zu speichern. Außerdem gibt es ein neues Schneefall-Widget.



Die App Pixel Wetter dürfte vielen Nutzern der Pixel-Smartphones bekannt sein und sicherlich auch das eine oder andere Mal pro Woche oder gar pro Tag verwendet werden. Nach dem letzten großen Redesign präsentiert sich die App in einer schicken Optik, die so viele Informationen wie möglich auf kleiner Fläche unterbringen will und die Nutzer eher durch Scrollen als durch zahlreiche Untermenüs über die Wetterlage informieren will.

Datum für den Wochentag

Jetzt werden kleinere Neuerungen ausgerollt, die im Alltag sehr praktisch sein können. Die erste Neuerung bezieht sich auf die Vorhersage für die nächsten Tage. Bisher war es so, dass der jeweilige Tag nur mit dem Wochentag beschriftet war. Das ist zwar eindeutig, aber dennoch hätten manche Nutzer wohl dennoch lieber ein Datum an dieser Stelle – und genau dieses erhalten sie jetzt. Zusätzlich zum Wochentag in dunkler Schrift wird nun auch das Datum im lokalen Format in heller Schrift gezeigt.

Es ist nur eine kleine Anpassung, aber sie dürfte für einige Menschen größere Wirkung haben. Zwar werden die einzelnen Blasen für die Prognosen der Tage damit schon ganz schön in die Länge gezogen, was sicherlich dem einen oder anderen Designer schon wieder ein Dorn im Auge ist, aber eine bessere Lösung gibt es vorerst wohl nicht. Außerdem gibt es zwei weitere Verbesserungen, die vielleicht nicht ganz so häufig sichtbar sein werden, aber dennoch relevant sind.









Orte hinzufügen

Die Wetter-App macht es Nutzern jetzt noch einfacher, einen gesuchten Ort in die Liste der eigenen Orte aufzunehmen, um diese schnell wieder abrufen zu können. Bisher war es so, dass das Hinzufügen eines Ortes nur über die Einstellungen durchführbar war. Jetzt kann direkt bei der Darstellung eines neuen Ortes durch den neuen Speichern-Button dieser hinzugefügt werden.

Schneefall-Widget

Die letzte Neuerung kommt vielleicht nicht zur passenden Zeit, aber in einigen Monaten (oder in manchen Regionen auch jetzt noch) benötigen wir sie wieder: Ein neues Widget informiert über den Schneefall und dessen erwartete Stärke. Dazu gibt es ein simples Diagramm, das euch zeigt, worauf ihr euch einstellen könnt. Ihr könnt es auf dem rechten Screenshot sehen, der auch in deutscher Sprache abgelichtet wurde.

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-03-13 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!