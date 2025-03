Android 16: Akku-Gesundheit für Pixel-Smartphones ist da – adaptives Laden, 80 Prozent-Aufladen und Infos

Google hat gestern Abend wie erwartet die Android 16 Beta 3 veröffentlicht, die neben einer Reihe von kleinen Neuerungen auch ein großes Feature mit im Gepäck hat, an dem die Entwickler bereits seit mehr als zwei Jahren arbeiten. Jetzt dürfen sich alle Pixel-Nutzer auf den neuen Bereich der Akku-Gesundheit in den Einstellungen freuen, der Informationen und Funktionen liefert.



Zur Freude vieler Nutzer ist Google in den letzten Jahren verstärkt den Weg gegangen, die Lebensdauer von Smartphones deutlich zu erhöhen. Das gilt sowohl für die Pixel als auch die Geräte anderer Hersteller, denn technisch gibt es kaum noch Gründe für einen regelmäßigen Wechsel: Echte Innovationen, die die Nutzer auch wirklich haben wollen, bleiben seit Jahren aus und auch Leistungsverbesserungen sind kaum noch zu spüren. Spätestens mit den bei den Pixel-Smartphones gebotenen sieben Jahren Android-Updates, deren Richtung immer mehr Hersteller perspektivisch übernehmen, hat man ein starkes Zeichen gesetzt.

Aber wer das Smartphone wirklich ganze sieben Jahre lang nutzen, oder zumindest deutlich länger als das früher der Fall war, wird irgendwann Bekanntschaft mit einem der wichtigsten Verschleißteile machen – nämlich mit dem Akku. Zwar sind Akkus heute sehr leistungsstark und auch nach zwei Jahren kann man noch Freude mit der Laufzeit haben, aber irgendwann geht diese rapide zur Neige, sodass die Laufzeitverkürzung spürbar wird. Spätestens nach drei bis vier Jahren macht sich das sehr deutlich bemerkbar und irgendwann geht der Spaß am Smartphone verloren.

Weil Akkus seit vielen Jahren fest verbaut sind und der Austausch bei einem mehrere Jahre alten Gerät normalerweise keine finanziell attraktive Alternative darstellt, sollte man diesen soweit wie möglich schonen. Das kann die Lebensdauer des Akkus und damit auch des Smartphones verlängern. Das weiß man auch im Android-Team und hat lange Zeit an der Akku-Gesundheit gearbeitet, die jetzt mit der Android 16 Beta 3 ausgerollt wird.









Der neue Bereich, der erstmals im Jahr 2022 in Teardowns aufgetaucht ist, kann die Nutzer jetzt über die Gesundheit des Akkus informieren – was sich auf die verfügbare Kapazität im Vergleich zur ursprünglichen Kapazität bezieht. Der Vergleich vom Ist-Wert zum Soll-Wert laut Datenblatt ermöglicht es, die Gesundheit gewissermaßen in Prozent anzugeben und die Nutzer zu informieren, wie es um dessen Leistungsfähigkeit bestellt ist. Positiv ändern lässt sich das leider nicht mehr, aber man kann einer weiteren Verschlechterung bremsend entgegenwirken.

Sollte es Probleme geben, kann eine Hilfestellung angeboten werden, die aber vermutlich nicht viel mehr als einen Akkutausch oder bei Neugeräten eine Reparatur empfehlen kann. Darunter finden sich einige Hilfe-Artikel sowie die Schalter für das adaptive Aufladen und mehr.

Zu den Funktionen in diesem Bereich gehören das vor einiger Zeit eingeführte adaptive Aufladen sowie das erst mit einem der letzten Updates gestartete Aufladen bis 80 Prozent, was im Endeffekt in beiden Fällen dafür sorgt, dass der Akku nicht ständig voll aufgeladen wird. Es ist zu erwarten, dass Google diesen Bereich mit der stabilen Version von Android 16 promoten und viele Nutzer zur Aktivierung überzeugen wird.

