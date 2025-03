Pixel 9a Vorbestelleraktion: Neuer Leak verrät Googles Geschenk – Nutzer erhalten Google TV Streamer gratis

Google wird am Mittwoch das Pixel 9a vorstellen, auf das viele interessierte Käufer sicherlich schon hinfiebern und nur darauf warten, dass die Vorbestellungen geöffnet werden. Bisher war allerdings gar nicht bekannt, welchen Vorteil man den frühen Käufern bieten wird, doch auch diese Information ist nun vorab durchgesickert und dürfte gemischt aufgenommen werden: Es gibt ein nicht-verwandtes Google-Produkt.



Es sind nur noch fünf Tage bis zur Vorstellung des Pixel 9a, über das vom Aussehen über die Spezifikationen bis zur Ausstattung und dem Preis längst alle Informationen bekannt geworden sind. Der einzige offene Punkt waren noch die Vorbesteller-Aktionen, die sich oftmals international unterscheiden, wobei Nutzer in Europa, den USA oder Asien häufig verschiedene Vorteile nutzen können. Der aktuelle Leak stammt aus Deutschland und ist somit für unsere Leser relevant.

Google TV Streamer gratis

Glaubt man der normalerweise sehr zuverlässigen Leak-Quelle, dann wird Google den Pixel 9a-Vorbestellern einen Google TV Streamer gratis mit in das Paket liegen. Dieser hat UVP-bezogen einen Wert von 119 Euro und ist somit rein finanziell betrachtet ein starker Vorteil für das Budget-Smartphone. Es ist zu erwarten, dass Google diese Aktion mindestens in der ersten Woche fährt, wahrscheinlich aber auch noch in der zweiten.

Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Dennoch darf man sich natürlich wundern, wie es zu diesem Goodie gekommen ist, denn der Streamer hat absolut gar nichts mit den Pixel-Smartphones zu tun. In den letzten Jahren gab es zu den Pixel-Vorbestellungen kostenlose Pixel Buds, Kopfhörer anderer Hersteller oder bei den großen Geräten gar eine Pixel Watch oder zu Sonderkonditionen ein Pixel Tablet. Der Google TV Streamer als Chromecast-Nachfolger will hingegen so gar in diese Reihe passen.

Ich bin persönlich enttäuscht von diesem Geschenk und hätte auf ein Pixel-Produkt spekuliert, aber man soll sich ja nicht beschweren – besser als gar nichts. Dennoch verstärkt das den Eindruck, dass der Google TV Streamer wie Blei in den Regalen liegt, der Chromecast gar zurückkehren könnte und das Produkt somit nicht unbedingt dafür taugt, einen Run auf das Pixel 9a auszulösen. Aber warten wir es einmal ab…

» Google Pixel 9a: Das ist das neue Budget-Smartphone – alle Infos zum bevorstehenden Start (Galerie & Video)

[Roland Quandt @ BlueSky]

Letzte Aktualisierung am 2025-03-13 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!