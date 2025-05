Android: Smartphone-Diebstahl lohnt sich nicht mehr – Google bringt starke neue Features für mehr Sicherheit

Google stärkt die Smartphone-Sicherheit und wird auch mit dem kommenden Android 16 weitere Schritte tun, um den Smartphone-Diebstahl zu verhindern. Die bisherigen Maßnahmen zeigen laut der Ankündigung große Erfolge und sollen mit der kommenden Version soweit ausgebaut werden, das entwendete Geräte durch einen Reset-Schutz praktisch wertlos werden.



Erst im vergangenen Jahr hat Google viele Funktionen gegen Smartphone-Diebstahl eingeführt und mit dem Start von Android 16 werden diese noch einmal erweitert. Laut den Android Security-Entwicklern bleibt ein durch die Automatik gesperrtes Smartphone in den meisten Fällen 48 Stunden und mehr gesperrt – die Erkennungen sowie der Schutz funktionieren also so, wie sie es sollen. Kürzlich hat man eine zusätzliche PIN-Abfrage vor dem Factory Reset eingeführt und mit einer kommenden Android 16 QPR wird das noch erweitert.

Wird ein Smartphone nicht auf normalem Wege zurückgesetzt und der Einrichtungsvorgang übersprungen, wird Android dies zukünftig bemerken und nur eine sehr eingeschränkte Funktionalität bieten. Diese besteht lediglich darin, den Nutzer durch die Eingabe des vorherigen PINs oder der zuvor eingerichteten Entsperrmethode zu autorisieren. Alternativ ist auch der Login in das zuvor genutzte Google-Konto ein Weg, um das Gerät erneut freizuschalten.

Können diese Schritte nicht durchgeführt, wird das Smartphone automatisch erneut zurückgesetzt und der Prozess beginnt von vorn. Es befindet sich praktisch in einer Reset-Schleife und lässt sich nicht mehr verwenden. Das wird den Smartphone-Diebstahl an sich zwar nicht verhindern, aber mittelfristig dafür sorgen, dass es für die Langfinger unmöglich wird, die Smartphones weiter zu nutzen oder zu verkaufen. Was dann effektiv dazu führt, dass keine Geräte mehr entwendet werden.

