Android: Google macht alle Smartphones zur Festung – neuer erweiterter Schutzmodus kommt (Screenshots)

Für viele Menschen ist das Android-Smartphone der tägliche Begleiter, der neben vielen praktischen Funktionen auch den Zugriff auf persönliche Daten und abgesicherte Plattformen bietet. Um die Nutzer bestmöglich zu schützen, führt Google mit dem Start von Android 16 den neuen erweiterten Schutzmodus ein, der die wichtigsten Sicherheitseinstellungen auf Anschlag stellt und blockiert.



Das Android-Smartphone ist weit mehr als ein Kommunikationsgerät, denn es hält bei den allermeisten Nutzern viele persönliche Daten bereit, speichert sensible Daten und ist oftmals der Schlüssel zu vielen weiteren Plattformen mit noch mehr kritischen Daten. Um all diese Dinge bestmöglich zu schützen, hat Google die Sicherheit im Ökosystem immer weiter hochgefahren und macht jetzt einen großen Schritt, um all die gebotenen Möglichkeiten auch zu nutzen.

Der neue „Advanced protection modus“ (zu Deutsch wohl „erweiterter Schutzmodus“) ist eine globale Systemeinstellung, die viele weitere verfügbaren Optionen ändert und deren verstellen anschließend blockiert. Android-Nutzer haben sehr viele Sicherheitsvorkehrungen, doch oftmals werden sie wohl nicht in vollem Umfang oder auch nicht ausreichend genutzt, sodass Angreifer dennoch leichtes Spiel haben können. Und weil das beste Türschloss nichts nützt, wenn die Tür offen bleibt, schafft Google den neuen Modus.

Dieser Modus lässt sich global aktivieren oder deaktivieren und bietet Schutz in den unterschiedlichsten Kategorien: Gerätesicherheit, App-Sicherheit, Netzwerk und Wifi, Web, Telefon und Messages. Es gibt nur Hop oder Top, also entweder alle Schutzmaßnahmen hochfahren oder alle abschalten. Entscheidet ihr euch für die Aktivierung, werden im Hintergrund viele Einstellungen geändert und die Möglichkeit zur Einzeländerung blockiert.









Es bleiben zwar weiterhin alle verfügbaren Einstellungsmöglichkeiten erhalten und die Nutzer können den aktuellen Status abrufen, aber das Ändern ist eben nicht möglich. Somit kann das Ganze auch einen Lerneffekt haben, um den Nutzern zu zeigen, welche der verfügbaren Optionen die höchste Sicherheit bietet. Wer etwas ändern möchte, kann das nur durch die globale Deaktivierung des Sicherheitsmodus tun.

Ich gehe davon aus, dass Google diesen Modus dauerhaft optional halten wird, aber die Nutzer dennoch mit sanftem und später ansteigenden Druck immer weiter in diese Richtung drängen möchte. Man könnte die Nutzer in regelmäßigen Abständen oder an geeigneter Stelle warnen, wenn der erweiterte Schutz nicht aktiviert ist. Denkbar wäre auch, dass einige Anwendungen bei deaktiviertem Schutz nicht oder nicht in vollem Umfang funktionieren. Vergleichbar mit dem Onlinebanking oder Google Pay auf einigen gerooteten Smartphones.

Der neue Modus ist schon seit langer Zeit in Entwicklung und ließ sich innerhalb der Android 16 Beta 4 erstmals aktivieren. Es ist daher davon auszugehen, dass dieser sehr bald ausgerollt wird. Schon vor einigen Tagen hatten wir euch als Bestandteil dieses Modus das Nutzungsprotokoll sowie das eSIM-Backup vorgestellt.

[Android Authority]

