Google Fotos: Neue Bildbearbeitung startet jetzt für alle Nutzer – bringt Retusche-Tools für Gesichter (Video)

Die in Google Fotos integrierte Bildbearbeitung hat in den letzten Monaten und Jahren vor allem dank KI große Fortschritte gemacht und ermöglicht umfangreiche Bildmanipulationen. Jetzt lässt man es mit einer neuen Funktionspalette deutlich gemächlicher angehen: Neue Retuschierwerkzeuge sollen schnelle Optimierungen an Selfies bringen, die ohne große Effekte auskommen.



Die KI-Bildbearbeitung in Google Fotos macht immer wieder große Fortschritte, ist aber aus mehreren Gründen nicht jedermanns Sache. Jetzt werden eine Reihe von Selfie-Tools eingeführt, mit denen simple und klassische Bearbeitungen an Gesichtern und der Haut vorgenommen werden können. Statt über das Ziel hinauszuschießen, geht es dabei um die Optimierung der typischen Dinge, die die Menschen stören könnten.

Mit den neuen Retusche-Tools in der Google Fotos Bildbearbeitung lassen sich dezente Verbesserungen vornehmen. Diese ermöglichen es die Hautstruktur zu verfeinern, es lassen sich Unreinheiten entfernen, es lassen sich Augen zum Strahlen bringen oder auch die Zähne etwas aufhellen. Alles typische Effekte, die seit Jahrzehnten zur Anwendung kommen, ohne eine Natürlichkeit mit wahnwitzigen Filtern zu verlieren.

Nicht nur die Veränderungen sind dezent, sondern auch die Anwendung ist so leicht wie möglich umgesetzt: Öffnet ihr ein Foto mit einem Gesicht in der Bildbearbeitung, erscheint das Gesicht-Werkzeug als Vorschlag. In diesem könnt ihr euch für das gewünschte Werkzeug zum Reparieren, Glätten oder die Optimierung der Augenpartie, Iris, Zähne, Augenbrauen oder Lippen entscheiden und anschließend die gewünschte Intensität für den Effekt anpassen.

Das neue Tool wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt, die mindestens auf Android 9.0 unterwegs sind und über mindestens 4 GB RAM auf ihrem Smartphone verfügen. Sollte es bei euch noch nicht angekommen sein, geduldet euch noch für wenige Tage.

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