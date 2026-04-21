Fitbit Air: Das ist Googles neuer Fitnesstracker – Leak verrät Verkaufspreis, Verkaufsstart, Bänder + neues Abo

Google wird in wenigen Wochen den neuen Fitnesstracker Fitbit Air vorstellen, der wohl einen Neustart der Fitness-Ambitionen einleiten soll. Nach einigen Teasern in den letzten Tagen gibt es jetzt neue Informationen aus der Leaker-Küche. Laut diesen wird das Fitnessband ohne Display deutlich teurer als erwartet, startet in mehreren Farben und wird schon in Kürze präsentiert.



Wir haben euch erst vor wenigen Tagen viele Fotos vom neuen Fitbit Fitnesstracker gezeigt und seit gestern wissen wir, dass das Gerät auf die Bezeichnung Fitbit Air hören wird. Das war der Schlüssel dazu, mit dem Leaker jetzt weitere Informationen herausfinden konnten, die sich auf das kommende Produkt und den Verkaufsstart beziehen. Gleichzeitig ist es als Bestätigung für das Branding zu werten.

Neuer Fitnesstracker kostet 100 Dollar

Eigentlich hätten wir mit einem attraktiven Preis gerechnet, doch offenbar lässt sich Google die Hardware gut bezahlen und will Fitbit noch weiter in den Premiumbereich schieben: Laut den Leakern wird Fitbit Air etwa 100 Dollar kosten und damit deutlich mehr als so manch populärere Fitnesstracker MIT Display. Fitbit Air hat bekanntlich kein Display und ist für den Informationsabruf bzw. zur interaktiven Nutzung auf ein Smartphone-Display angewiesen.

Der Preis wäre zu verschmerzen, doch Google legt zusätzlich noch das neue Google Health Abo mit in den Warenkorb. Dabei soll es sich um die Nachfolge von Fitbit Premium handeln, das ebenfalls nicht gerade für günstige Tarife bekannt gewesen ist. Spätestens am 16. Mai – dem Tag der Google I/O – sollten wir es genauer wissen, denn an diesem Tag soll das Gerät präsentiert werden und wohl auch schon in den Verkauf starten.









Neue Bänder

Weil das Äußere des Geräts praktisch nur aus dem Armband besteht – an dem die eigentliche Hardware weitgehend unsichtbar befestigt wird – sind die Bänder natürlich sehr wichtig. Das weiß man auch bei Google und wird diese daher in verschiedensten Varianten, Materialien und Farben anbieten. Die folgende Liste hat man durch Händler-Listings in Erfahrung gebracht, kann sich aber auch national unterscheiden.

Performance Loop Band: Obsidian, Fog, Lavender, Berry

Obsidian, Fog, Lavender, Berry Active Band (Small, Large): Obsidian, Fog, Berry, Lavender

Obsidian, Fog, Berry, Lavender Elevated SoftFlex Band: Obsidian, Moonstone, Porcelain

Obsidian, Moonstone, Porcelain Metal Mesh Band: Silver, Warm Gold

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Wir dürfen gespannt sein, wie das neue Fitbit Air aufgenommen wird. Das fehlende Display gepaart mit einem hohen Preis sowie einem teuren Abo lassen mich persönlich nicht gerade positiv auf das Gerät blicken. Dass schon für den Teaser ein hochbezahlter Sportler zum Einsatz kommt, unterstreicht das noch einmal. Aber vielleicht weiß man ja noch zu überraschen…

» Fitbit Air: Googles neuer Fitnesstracker leakt erneut & Fitbit Premium-Abo wird wohl zu Google Health

[9to5Google]

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